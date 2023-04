Na Poti med krošnjami Pohorje bodo v drugem pomladnem mesecu potekale številne zanimive aktivnosti, namenjene vsej družini. Za najmlajše na velikonočni ponedeljek, 10. aprila, pripravljajo velikonočno ustvarjalno delavnico, na kateri bodo lahko otroci ob ustvarjanju velikonočnih jajčk prisluhnili zanimivi zgodbi zajčka Vilija. Privoščite si pomladni sprehod med krošnjami dreves, ki ne bo le poživil telo in duha, ampak vas bo napolnil z dodatno energijo.

April posvečen družinam

Pot med krošnjami je v osrčju mogočnih pohorskih gozdov na Rogli, na nadmorski višini 1517 metrov. Pot, ki je dolga 1043 metrov, predstavlja idealno lokacijo za izlet za vse tiste, ki že nekaj časa iščete, kam bi lahko pobegnili skupaj z družino od vsakdanjega vrveža in se nadihali svežega zraka. Aprila so zato prav za družine pripravili posebno ponudbo. Od 1. do 30. aprila bodo imeli poleg ugodnejših družinskih vstopnic in prostega vstopa za otroke do tretjega leta v spremstvu starša prost vstop tudi otroci, stari do 14 let. Izkoristite to priložnost in se odpravite na nepozabno doživetje za vso družino.

Velikonočna ustvarjalnica

Skrivnostni pohorski gozdovi so pravi navdih tudi za ustvarjanje; otroci si bodo lahko dali duška na velikonočni ustvarjalnici med krošnjami. Ta bo na velikonočni ponedeljek, 10. aprila, med 10.30 in 13.30. Na delavnici bodo otroci poleg izdelovanja posebnih velikonočnih jajčk lahko prisluhnili zgodbi, kam je izginilo velikonočno jajce zajčka Vilija, ki jo bo pripovedovala Renata iz Pravljičarne. Med drugim bodo izvedeli, zakaj pohorska veverička Emil in Emilija tako rada poslušata ptičje žvrgolenje.

Od aprila bodo vsako zadnjo soboto v mesecu na Poti med krošnjami organizirali tudi ustvarjalne delavnice. Najmlajši se bodo lahko 29. aprila, 27. maja, 24. junija, 27. julija in 26. avgusta naučili novih ročnih spretnosti in izrazili svojo ustvarjalno žilico ter uživali v čudoviti okolici med krošnjami dreves.

Z aprilom daljši odpiralni čas

Pot med krošnjami Pohorje aprila prinaša podaljšani odpiralni čas. Da bodo lahko obiskovalci še dlje časa uživali v neverjetnih razgledih na veličastna drevesa, bo od aprila naprej pot odprta vsak dan med 10. in 18. uro, zadnji vstop na pot pa bo mogoč eno uro pred zaprtjem.