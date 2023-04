Na zadnji marčevski dan so se v Izoli začeli že dobro znani Dnevi divjih špargljev, v sklopu katerih bodo izolske gostilne in restavracije obiskovalce gostile do 16. aprila. V teh dveh tednih bo 15 izolskih gostinskih ponudnikov pripravljalo raznolike krožnike z divjimi šparglji; od klasičnih do bolj drznih in domiselnih, na katerih se bodo šparglji znašli tudi v sladicah.

Šparglji kot užitni divji poganjki so ena izmed petih tipičnih sestavin, ki v tematskih kulinaričnih druženjih zaznamujejo kulinariko Izole oziroma slovenske Istre. Z namenom utrjevanja lokalnih okusov in pomena uporabe sestavin iz neposrednega okolja jih v Turističnem združenju Izola razvijajo in promovirajo že od leta 2011. Letos bo priložnosti za pokušanje lokalnih sestavin pet, saj po špargljih maja sledijo dnevi domačih pedočev, septembra kraljice sardele, oktobra kalamarov, kulinarično leto pa se v Izoli zaključi novembra z dnevi bakalaja.

Kdo sodeluje na Dnevih divjih špargljev?

Seznam gostinskih ponudnikov je na spletni strani Visit Izola oziroma v brošuri Izolski okusi 2023. Ker v Turističnem združenju Izola spodbujajo k trajnostnemu ravnanju, vabijo obiskovalce, da si brošuro pogledajo na spletu, za vse ljubitelje klasičnega promocijska gradiva pa so Izolski okusi 2023 na voljo tudi v izolskem TIC na Sončnem nabrežju 4.