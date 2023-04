Kulturna politika: Na plačilo čakajo tudi po leto dni

Samozaposleni gledališki ustvarjalci, ki sodelujejo s SNG Maribor, se že dolgo pritožujejo nad dolgotrajnim čakanjem na izplačilo avtorskih honorarjev in splošnim odnosom te hiše do njihovega dela. Direktor Danilo Rošker, ki mu je ministrstvo za kulturo ravno v teh dneh podelilo ponovni mandat, zamude priznava, a dodaja, da so honorarje še vselej izplačali v celoti.