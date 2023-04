Da je Aleksander Čeferin karizmatičen in odločen vodja, ki je zagovornik pravičnosti, solidarnosti in spoštljive komunikacije, ima očitno v genih. Odvetniški poklic mu je bil namreč položen v zibko, saj sta bila pravnika dedek Emil in oče Peter, pravnik je tudi brat Rok, ki je podpredsednik slovenskega ustavnega sodišča. Čeprav kot študent v svojem letniku na Pravni fakulteti v Ljubljani ni izstopal, je po diplomi iz kazenskega prava in magisteriju iz gospodarskega prava kot mlad odvetnik že zelo zgodaj opozoril nase, ko je bil v vlogi zagovornika številnih slovenskih politikov in gospodarstvenikov. Kot mladega odvetnika, ki se je zaposlil v družinski odvetniški pisarni v Grosupljem, v kateri je bil nato direktor, ga je zanimalo tudi zastopanje profesionalnih športnikov in športnih klubov.

Neuspeh z reprezentanco, uspeh z nacionalnim centrom Brdo

Njegov nogometni vzpon je bil meteorski. V slovenski šport je kot funkcionar formalno vstopil leta 2005, ko je postal stalni sodelavec upravnega odbora Kluba malega nogometa Lesna industrija Litija, kar je bilo ob članstvih v izvršnih odborih klubov Ljubljana Layers in Olimpija Ljubljana eden izmed dokazov, da je leta 2011 sploh lahko kandidiral za predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS), potem ko je predčasno odstopil Ivan Simič. Čeprav so nekateri dvomili o Čeferinovih nogometnih izkušnjah in viziji, je svoj prvi predsedniški mandat na čelu NZS nastopil 17. februarja 2011, potem ko ni imel protikandidata. Za njegov prvi petletni mandat na čelu NZS je značilno, da pri izbiri selektorja ni imel srečne roke s Slavišo Stojanovićem, ki je bil odstavljen po enem letu. Na veliko veselje vse Slovenije je na silvestrovo 2012 na stolček vrnil priljubljenega Srečka Katanca, ki pa mu ni uspelo ponoviti uspehov s preloma tisočletja. Tako je po Rudiju Zavrlu in Ivanu Simiču postal prvi predsednik v zgodovini nogometne samostojnosti, ki slovenske reprezentance ni odpeljal na veliko tekmovanje, podobno usodo doživlja tudi njegov naslednik Radenko Mijatović. Kot odličen organizator, ki se ne ustraši nobene ovire, se je izkazal pri gradnji nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju. Postopki za pridobitev gradbenih dovoljenj so bili zaradi strogih kulturnovarstvenih in drugih zahtev izredno zapleteni ter dolgotrajni. Slavnostno odprtje supermodernega centra na Gorenjskem, ki so ga vplivni funkcionarji razglasili za zgled za druge države, je bilo vrhunec njegovega predsednikovanja NZS.

Potem ko so Uefo pretresale številne korupcijske afere, je leta 2016 nepričakovano kot popoln neznanec v nogometni Evropi kandidiral za predsednika evropske nogometne družine. Volilne kampanje se je lotil pragmatično in temeljito. Obiskal je vseh 55 članic Uefe in 14. septembra 2016 na izrednem kongresu v Atenah z 42:13 gladko premagal Nizozemca Michaela van Praga. Priljubljenost si je hitro dvignil z odločitvijo, da na kongresih Uefe delegati nacionalnih zvez (predsednik in sekretar) ter člani izvršnega odbora Uefe bivajo v istih hotelih, saj je pod prejšnjimi predsedniki članom evropske nogometne vlade pripadal večji luksuz. Takoj se je lotil številnih reform, med katerimi je na tri mandate omejil funkcijo predsednika in članov izvršnega odbora.

Ena prednostnih nalog je bila zmanjšanje vrzeli med elitnimi klubi in drugimi. Ker je velik zagovornik finančnega ferpleja in trajnostnega razvoja, je zahteval večjo preglednost in odgovornost pri vodenju klubov in tekmovanj. Vzpostavil je vezi s poslanci evropskega parlamenta, Svetom Evrope in evropsko komisijo, povečal vlaganja v reprezentančni, klubski, množični in ženski nogomet. Kako uspešno je krmaril Uefo, je bilo vidno na rednem kongresu leta 2019 v Rimu, ko so ga delegati s ploskanjem izvolili za nov štiriletni mandat. Ko je med zahvalnim govorom poudaril, da bo evropski nogomet ostal združen, spoštljiv, ugleden in solidaren, ni bilo nobenih znakov, da so pred Uefo in njim najtežja leta.

V 48 urah je zatrl poskus 12 klubov s superligo

Začelo se je pandemijo covida-19, ko so bila spomladi 2020 prekinjena vsa tekmovanja. Nogomet je bil tedaj vzor vsem drugim športom, kako znova zagnati tekmovanja in zaključiti nacionalna prvenstva ter evropska tekmovanja brez prisotnosti gledalcev. Za eno leto so prestavili evropsko prvenstvo, da so klubi nemoteno sklenili državna prvenstva, Uefa pa je izvedla finalni turnir lige prvakov z osmimi klubi v Lizboni in lige Evropa v Nemčiji. Drugi šok je doživel aprila 2021, ko je 12 klubov z ustanovitvijo superlige skušalo sesuti evropski model športa. Z bliskovito akcijo, v kateri so mu bili z odprtimi telefonskimi linijami v pomoč najvplivnejši politiki največjih držav, je v 48 urah zatrl prevrat, saj je vztrajal, da je nogomet namenjen predvsem igralcem in navijačem, ne pa denarnim ambicijam peščice bogatašev. Ko so si superligaši skušali prilastiti nogomet, so šli na cesto predvsem angleški navijači in na koncu so ostali le trije odpadniki, Juventus, Barcelona in Real Madrid, ki še danes sanjajo o zasebnem elitnem tekmovanju, medtem pa vsako leto prvi izpolnijo prijavnico za nastopanje v ligi prvakov. Drugi neuspešen napad na evropski nogomet je bil poskus Fife, ki jo vodi Gianni Infantino, da bi svetovna prvenstva prirejali na vsaki dve leti. Ko se je začela vojna v Ukrajini, je odločno obsodil invazijo in ruske klube ter reprezentanco izključil iz tekmovanj pod okriljem Uefe. Obenem je pomagal pri evakuaciji tujih nogometašev, ki so ostali ujeti v Ukrajini. Uefa je pod Čeferinovim vodstvom doživela korenite spremembe z uvedbo novih tekmovanj, kot sta konferenčna liga za klube in liga narodov za reprezentance. Pri uvajanju novih tehnologij izstopa sistem VAR.

V času prejšnje vlade je z javnimi nastopi odločno stopil v bran pravni državi in se zavzel za spoštljivo javno komunikacijo. Uprl se je vsemu, kar deli Slovenijo, in si nakopal srd desnega političnega pola, ki se je pred volitvami najbolj bal, da bo vstopil v slovensko politiko. V mladosti je navijal za Hajduk iz Splita, na Hvaru ima počitniško hišico in je nosilec črnega pasu v karateju. Petkrat je prečkal puščavo Sahara, sodeluje pa tudi v številnih dobrodelnih akcijah in fundacijah.

