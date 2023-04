Nepreslišano: Matej Rigelnik, izvršni direktor družbe Equinox nepremičnine

Vse večje vmešavanje države v življenja ljudi, ekstremno ekspanzivne monetarne ter fiskalne politike ustvarjajo iluzijo lažne varnosti. Družbenoekonomski sistem zaradi vse večje regulacije in posega držav ni postal bolj stabilen, ampak bo pripeljal do vse večje nestanovitnosti v prihodnje. Bogastvo ne nastane z državnim intervencionizmom in redistribucijo premoženja nekoga drugega, ampak z ustvarjanjem nove dodatne vrednosti ekonomskih subjektov v gospodarstvu. Posameznik, gospodinjstvo in podjetje so temeljne celice ekonomskega razvoja družbe. Vsaj bile so. Morda se tudi celice v teh posvečenih časih bolj kot z ekonomsko vrednostjo ukvarjajo s spremembo spola.