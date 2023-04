Nedvomno je v reformi javnega zdravstva osrednje vprašanje, kako naj osvobodimo večino, to je dobrih 7 tisoč zdravnikov, ne pa desetine zdravnikov, ki hoče prestopiti med »svobodne« zdravnike. Večjo zagato predstavlja vprašanje, kaj lahko storimo, da bi ob zdravnikih osvobodili tudi poldrugi milijon pacientov z ustavno varovano pravico do zdravstvenega varstva (51. člen ustave RS). Očitno pa je, da sta status nesvobodnega zdravnika in svobodnega pacienta kategoriji, ki v projektu aktualne reforme javnega zdravstva nimata vidnega mesta.

Vsemu navkljub moramo narediti odločilne korake za osvobajanje »nesvobodnih« zdravnikov. Že dolgo spremljam problematiko javnega zdravstva, zlasti sistem organizacije vodenja in upravljanja v tej dejavnosti. Zdravniki skoraj brez izjem vodijo manjšo ali večjo skupino zdravstvenih delavcev in opravljajo naloge vodstvenih in vodilnih delavcev. Preplet znanja s področja medicine z znanjem s področja organizacije vodenja prinaša visoke sinergijske učinke. Vendar medicinska fakulteta študentom medicine v dolgoletnem študiju ne podaja niti osnovnega znanja s področja organizacije dela, vodenja in poslovanja. Vrhunsko znanje s področja medicinske znanosti je brez osnovnega znanja s področja organizacijske znanosti okrnjeno. Prav tukaj najdemo dejavnike, ki pomembno omejujejo svobodo nekaj tisoč »nesvobodnih« zdravnikov.

Takšnih dejavnikov gotovo ne predstavljajo posebnosti, s katerimi Zdravniška zbornica opisuje status »svobodnega« zdravnika. Status »svobodnega« zdravnika je milo rečeno podoba krošnjarja, ki sam odloča, kje in komu bo prodajal svoje storitve, ki je plačan po opravljenih storitvah neodvisno od tega, kje jih opravlja, ki lahko sklene dogovor z delodajalcem in pacientom in ki ob takšni svobodi lahko ohranja tudi delno zaposlitev v javni matični ustanovi. Kako naj bi v takšnem okolju organizirali učinkovito izvajanje javnih zdravstvenih storitev, zbornica ne razkrije. Prednost bi imeli »svobodni« zdravniki, večina nesvobodnih pa bila motivirana, da se pridruži regimentu »svobodnih« zdravnikov. Predlog zdravniške zbornice je prvovrstna zamisel o legalni transformaciji javnega v nejavno zdravstvo.

Tako imenovani »nesvobodni« zdravniki svoje delo in naloge opravljajo v malo manj kot 100 različnih zdravstvenih zavodih, ki imajo pomembno skupno značilnost. Opisujemo jo kot nekakšno zmes (konglomerat) arhaičnega, avtokratskega in anarhičnega tipa organizacije vodenja in upravljanja. V takšnih pogojih svoje delo hočeš nočeš opravljajo tudi preostali (skoraj 40 tisoč) delavci v zdravstvu, Zato velja, da osvobajanje »nesvobodnih« zdravnikov prinaša spremembe na boljše tudi vsem preostalim zaposlenim v zdravstvu. Napredek na področju zdravstva ni neposredno odvisen le od digitalizacije, temveč je v večji meri odvisen od tega, ali se bodo vzpostavljale in uporabljale sodobne participativne (nehierarhične) organizacijske strukture v procesu vodenja in upravljanja. Sodobna organizacijska znanost je namreč že davno utemeljila, da takšni modeli organizacije zagotavljajo najvišjo učinkovitost delovanja sistemov. Uspešnost participativnim sistemom daje uporaba orodij, kot so vzajemno delovanje in popolno zaupanje, odločanje na vseh ravneh in komuniciranje v vseh smereh ter delovanje, usmerjeno k visokim ciljem.

Predlog zdravniške zbornice o uvedbi statusa »svobodnega« zdravnika ministru Bešiču Loredanu ni v pomoč pri reformi zdravstva. Vendarle pa prinaša kolateralno korist. Pa ne zaradi inovacije zbornice o svobodnem zdravniku. Javnost je opozoril, da so osnovni problem javnega zdravstva večinski »nesvobodni« zdravniki, ki svoje delo opravljajo v zavodih, upravljanih po načelih, ki so zmes arhaičnega, avtokratskega in anarhičnega sistema vodenja, ki omejujejo uspešnost poslovanja. Zanesljivo lahko napovemo, da reforma zdravstva, ki bo zaobšla te probleme, ne bo prinesla pričakovanih sprememb.

Janez Krnc, Litija