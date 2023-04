Top shop za stanovanja

Najbolj slavna stolpnica ob Celovški je dobila svojo dokončno zunanjo podobo. Gre za rumena Rastoderjeva dvojčka. Ob tem so seveda poslali tiskovno sporočilo s slikovnim materialom v soncu svetleče se stolpnice z dodanim opisom, koliko parketa in ploščic morajo še položiti, ter izjavami direktorice podjetja Spektra Invest Andjele Nikolić. Ta se sprva pritožuje, ker je »v medijih dokaj negativen trend poročanja glede prodaje nepremičnin«, in to demantira s slikovitim opisom, kako hitro v Spektri poteka prodaja stanovanj, ki stanejo od 245.000 do 700.000 evrov: »Bodoče stanovalce v teh dneh vozimo na oglede stanovanj, ki so jih kupili. Prav vsi so nad videnim navdušeni. Nekateri celo tako zelo, da so dokupili še eno stanovanje, izbrali večjo enoto ali poklicali prijatelje prek videoklica in priporočali nakup.«