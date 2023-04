Ob pol štirih zjutraj se je na jugu Nizozemske zgodila huda železniška nesreča v vasi Voorschoten na poti med Haagom in Amsterdamom. Vlak s 60 potniki se je iztiril, 30 ljudi je bilo ranjenih, od tega 19 huje, so sporočile reševalne službe. Ena oseba je izgubila življenje, kasneje se je izkazalo, da je šlo za delavca na progi, in ne za potnika.

Oblasti so že takoj sporočile, da se je vlak iztiril, ko je trčil v gradbeno opremo. Kot je lokalne medije povzemal britanski The Guardian, je vlak pravzaprav trčil v žerjav, umrl pa je delavec, ki ga je upravljal. Kaj je ob pol štirih zjutraj na za promet odprti progi počel gradbeni stroj, še vedno ni jasno. Gradbeno podjetje BAM, ki je izvajalo dela na železnici, je potrdilo, da je pokojni njihov zaposleni, kaj več pa za zdaj niso želeli komentirati. »Drži, na progi so potekala vnaprej načrtovana vzdrževalna dela, vendar nam niti približno ni jasno, kako se je žerjav znašel ravno na odprtem delu proge,« je dejal John Voppen, direktor nizozemskega železniškega infrastrukturnega podjetja ProRail. Poudaril je, da bi omenjeni žerjav moral izvajati dela na dveh zaprtih tirih, dva tira pa sta bila za promet odprta in tu ga ne bi smelo biti.

Šlo je za medkrajevni dvonadstropni vlak, nesreča se je zgodila kakih osem kilometrov severno od Haaga. Na posnetkih s kraja dogodka je bilo videti, kako se je sprednji vagon iztiril in zapeljal na polje, drugi je pristal na boku, tretji je ostal pokonci, medtem ko je četrti vagon zagorel, a so manjši požar zelo hitro ukrotili. Železniška proga na sicer zelo prometnem odseku od Haaga do Leidna bo do nadaljnjega zaprta.