Smrt dveh kolesarjev: Priznal krivdo za smrtno nesrečo pred osmimi leti

Osem let po tragični nesreči, v kateri sta na nekdanji hitri cesti pri Trebnjem umrla kolesarja iz Gorenjske Andreja Križaj in nekdanji olimpijec Bojan Udovč, je sodna saga dobila epilog. Obtoženi Janez Trunkelj je krivdo vendarle priznal, sodišče ga je obsodilo na šest let zapora.