Imenujejo vas varuhinja žlahtne zapuščine Velike slovenske kuharice. Z vašim delom ste nasledili sestre Felicito, Izabelo in Vendelino. Je to za vas breme?

Ni breme, ampak veliko zaupanje sosester, ki so na kulinaričnem področju pustile velik pečat v slovenskem prostoru. Obenem pa je tudi odgovornost, da skrbno ohranjam našo dediščino.

Kako pa ste zapolnili čas covida? Je bilo kaj več časa za ustvarjanje novih kulinaričnih idej ali ste si vzeli premor po napornem obdobju, ko ste morali obnoviti več kot tri tisoč receptov; imeli ste dela kar za dve leti.

V času covida sem delovala kot prostovoljka v Domu starejših občanov v Kranju. Tudi tam smo za praznične dni z osebami z demenco ustvarjali in pekli piškote.

Kuhali ste tudi za papeža in druge visoke dostojanstvenike. Ste imeli tremo? Kdaj tudi ni šlo vse po načrtih?

Ko sem bila v ekipi, v kateri smo pripravljali obroke za papeža, je bilo sproščeno in prijetno vzdušje. Papež Janez Pavel II., sedaj že sveti, je bil zelo skromen. Za zajtrk smo mu na primer pripravile narezano jabolko in mlečno kavo ter košček kruha. Ne glede na to, za koga kuham, se držim Felicitine osnove, zasledujem tudi trende in včasih kje kaj dodam in izboljšam ali spremenim. Je pa tudi res, da je kuhanje prava umetnost in včasih tudi ne gre po načrtih. Tudi umetniški izdelki se vedno ne posrečijo. Tako je v kulinariki. Pa vendar ne smemo izgubiti veselja do kuhe in peke.

Smo v postnem obdobju. Se vam je urnik dela kaj spremenil?

Več je molitve, del usmiljenja, obiskov osamljenih in pomoči najpotrebnejšim. Tečaji kuhanja ob sredah pa še vedno potekajo.

Kakšen odnos imamo Slovenci do hrane?

Na splošno lahko rečem, da ljudje preveč hitijo, starši so dolgo v službah, otroci imajo poleg rednega pouka še veliko popoldanskih dejavnosti in to se pozna tudi pri prehranjevanju. Kot pri delu se hiti tudi pri pripravi hrane in uživanju obrokov, kar pa seveda naprej vpliva na zdravje in počutje.

V zadnji izdaji kuharice ste očitno imeli tudi to v mislih, saj je kar tristo receptov novih, napisani so preprosto, sveže jedi pa se lahko pripravijo dokaj hitro.

V zadnji knjigi sem dodala veliko receptov za juhe in jedi na žlico ter svežih zelenjavnih jedi. Kar nekaj je praktičnih mesnih jedi s piščančjimi, puranjimi in ribjimi fileji. To so na primer recepti, ki imajo sestavine, ki jih lahko kupite povsod, jedi pa so lahko tudi hitro pripravljene in sveže.

Kaj pa sladkor, maščobe, ogljikovi hidrati ...?

Samo ena beseda: zmernost.

In po kakšni pripravi jedi in katerih jedeh tečajniki največ sprašujejo?

Držim se pravila, da spoznavajo slovenske jedi, kuhamo z lokalnimi sestavinami in ustvarjamo glede na čas in sezono.

Na katere jedi pomislite, ko govorimo o tradicionalni slovenski kuhinji?

Orehova potica, koruzni in ajdovi žganci pa seveda kislo zelje s klobaso, štruklji, gibanica in še bi lahko naštevala.

Kateri del tečaja pa je vam najljubši?

Ko končamo vse, kar smo skuhali in spekli. Sedemo za mizo in v prijetnem vzdušju pojemo, kar smo pripravili. Pogovori nas bogatijo, saj je v času, v katerem živimo, premalo poudarka na medsebojni komunikaciji.

Katere jedi se ne bi nikoli naveličali kuhati?

Morda peke kruha, ki je osnovno živilo za preživetje.

Glede na trende v kuhinji in vedno hitrejši način življenja lahko predvidite, kako hitro bo Velika slovenska kuharica, lahko ji rečemo kar biblija slovenskih gospodinj, ponovno potrebovala osvežitev?

Ko se bomo pogovorili z založbo in urednico, jo bomo ponovno osvežili. Vedno pa bo ostala rdeča nit, ki je ne bomo pretrgali.

Gledate slovenske in tuje kuharske oddaje?

Ne, teh oddaj ne gledam.

Za katero opravilo pa boste v samostanu zadolženi za veliko noč? Boste pekli svojo znamenito potico?

Za veliko noč se prepletata delo in bogoslužje. Največji pomen dajem bogoslužju velikega tedna. Poleg tega pa pripravljam še velikonočna jedila in ja, tudi potico.

Pirhi, potica, šunka, hren … Na kaj naj bo kuharica pozorna in katere so najpogostejše »pasti« priprave velikonočnih dobrot?

Najpomembnejše je pravo razpoloženje, zakaj vse to pripravljamo. Da osmislimo pomen velikonočnih jedi. Pristop naj bo sproščen. Za pripravo si vzemimo čas, ki ga zahtevajo postopki. Vse sestavine si predhodno nabavimo, da ne izgubljamo časa, ko začnemo pripravo. Ko imamo vse sestavine, lahko pričnemo z delom. Če delamo potico, naj bo prostor primerno ogret, vse sestavine naj imajo primerno temperaturo. Pomemben je kvasni nastavek, da predhodno ugotovimo, če bo kvas vzhajal. Presejemo moko, da jo zrahljamo. Pomembno je gnetenje, ko testo vzhaja, da ne prehaja. Da ima nadev primerno temperaturo in teksturo. Ko je potica namazana in zavita, jo prebodemo s pletilko. Pred peko mora biti pravilno vzhajana. Zelo veliko dejavnikov je, ki vplivajo na končni izdelek.

Nekoč ste dejali: »Tudi kuhanje je lahko lepa molitev, ki se z dišečimi vonjavami dviga k Bogu. Vsako delo, če ga opravljamo s pravim namenom, je molitev.« Za veliko noč bodo kuhinje in mize zopet polne. Lahko predlagate način, kako bi najlepše in najbolj duhovno bogato lahko preživeli največji krščanski praznik?

Mislim, da veliko pomeni duhovna priprava, daljna in bližnja. Trije dnevi pred veliko nočjo - vsak ima svoj pomen in obred, kar pripelje posameznika in skupnost do radostne aleluje. To občutje spremlja tudi vse prizadevanje in priprave. Ko se vrnemo od velikončne evharistije in vstajenjske procesije, potem velikonočni zajtrk ni nekaj vsakdanjega, ampak je res prazničen, blagoslovljen.

Katero velikonočno sporočilo je vam najbolj pri srcu?

To je evangelijsko sporočilo: Kristus je vstal - iz groba! Velja meni in tebi. Zelo mi je pri srcu, ko si sestre pred velikonočnim zajtrkom podelimo veselje vstajenja z voščilom.

Na kaj bi spomnili ljudi, ki so nekako zgubili vero, upanje v lepšo prihodnost, ki se zaradi kakršnega koli življenjskega razloga mogoče ne bodo počutili praznično?

Seveda, lahko se nekdo počuti kakor v grobu, odpisan. Nekdo lahko v tem obdobju doživlja Veliki petek, a kot pravi Cankar: Ni Velike nedelje brez Velikega petka. Kristus je vsem zaslužil vstajenje, a ostaja skrivnost, kdaj in kako ga bo kdo doživel. Lahko ga doživi v čisto majhnih stvareh, ko najmanj pričakuje: v drobni cvetlici, v sončnem žarku, v prijazni gesti ... Dejanja dobrote štejejo. Na primer bolniki v bolnišnici so zelo veseli, ko dobijo za zajtrk žegen. Če so ljudje zmožni, naj se postavijo v vlogo tistih, ki dajejo. Lahko so oni zdaj tisti, ki bodo osrečevali, pomagali, življenje prinaša vzpone in padce. Ostane naj jim vera in upanje, vera v čudež, v vstajenje.

Na fotografiji: Sestra Bernarda Gostečnik v družbi svojih tečajnic in tečajnika med enim od nedavnih tečajev.

s. Bernarda Gostečnik »Odlična voditeljica tečajev kuhanja in gospodinjstva,« so najbolj pogoste besede, ko pogovor nanese na sestro Bernardo Gostečnik, skrbnico Velike slovenske kuharice, knjige, ki potuje iz roda v rod kuharskih učiteljic iz reda šolskih sester. Pred dobrimi štirimi leti, ko je izvirna kuharica praznovala častitljivih 150 let, se je sestra Bernarda podpisala pod njeno že trideseto izdajo. In pravi, da še ni konec, odnos do kuhanja in priprave jedi se hitro spreminja.

