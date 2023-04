Ena izmed možnosti je vsekakor miza v tako imenovanih coworking prostorih, ki so v zadnjih letih postali zelo priljubljeni tudi pri nas. Coworking bi najbolje prevedli kot skupnostno delo. Gre sicer za sila širok pojem, neke ozke definicije ni, v grobem pa to pomeni prostor, ki si ga deli skupina različnih profilov zaposlenih. Skupno jim je to, da večino svojega dela lahko opravijo prek računalnika na daljavo. To so lahko samozaposleni, različni svobodnjaki (angleško freelancerji) pa tudi redno zaposleni, ki še posebno od obdobja epidemije covida vsaj nekaj dni v tednu delajo od doma oziroma jim ni treba biti v prostorih matičnega podjetja.

Kot opisuje nepremičninski posrednik in poznavalec trendov na nepremičninskem trgu Stane Petavs, v Sloveniji na tak način delajo predvsem »espeji« (IT-jevci, arhitekti, oblikovalci …) in tujci, ki pridejo na projektno delo. V tujini tudi polovico takšnih prostorov zavzemajo velika podjetja, ki svojim zaposlenim na tak način prihranijo vožnjo na oddaljeni sedež podjetja. Nekatera velika podjetja svoje zaposlene pošljejo za nekaj mesecev v coworking tudi zato, da ti dobijo stik s podjetniki, s trgom, da se »ne zasedijo« v svojih pisarnah.

»Gre za dokaj novo obliko delovnega prostora, ki se še precej spreminja in prilagaja hitrim spremembam v družbi. Iz coworkinga se ločeno razvija tudi ponudba "flexibile workspace'. Slednja je bolj nepremičninska zgodba (najemna ponudba za prostor), medtem ko bi za coworking rekel, da je še vedno bistvo v skupnosti, ki tam dela in se druži. Enotne definicije ni, tudi same začetke coworkinga je težko opredeliti, v svetovnem merilu pa je pionir Regus,« našteva Petavs.

Začetki v svetovnem merilu menda segajo v leto 1995 v Berlinu, ampak ker ni jasne definicije, je težko določiti mejnik, ko se je vse skupaj začelo. Sodelo več podjetij v istih prostorih se je v neki obliki pojavljalo marsikje. Pravi zagon pa je tovrstna ponudba pisarniških prostorov dobila v prejšnji krizi, okoli leta 2010, ko so se pojavila številna zagonska podjetja z različnimi poslovnimi modeli ponujanja prostora. Največja zvezda je bil Wework.

Covid je pisarniško delo obrnil na glavo

Povpraševanje po coworking prostorih narašča. Covid in hibridno delo sta pisarniško delo obrnila na glavo. Klasična najemna razmerja za pisarne so na veliki preizkušnji. »Mislim, da coworking in flexible space dobro sledita spremembam v družbi. V tujini se vse skupaj seveda odvija veliko hitreje kot pri nas,« razlaga Petavs.

Prednosti coworkinga vidi predvsem v skupnosti in da uporabnikom ni treba nepremičninsko upravljati delovnega prostora, torej skrbeti za vzdrževanje, čiščenje in kupovanje opreme, s čimer se lahko povsem posvetijo svoji dejavnosti. »Po mojih izkušnjah s strankami imamo v Sloveniji še vedno radi, da imamo svojo pisarno, predalnik, rožo …, v tem primeru pa je coworking drag. Cenovno je zanimiv, če delamo v skupnem prostoru,« pravi Petavs.

»Velikokrat je pri coworkingih predstava, da gre za nek 'kulski plac', v katerem sta biljard in ročni nogomet. Manj pa gre za zavedanje, kaj je bistvo coworkinga – da se gradi skupnost,« pripoveduje Manca Dežman, predsednica zadruge mikro coworkingov, sicer pa lastnica marketinške agencije Bold projects. Sami so se na temo ustanovitve coworking prostora trikrat srečali z radovljiškim županom, a so bili pri tem neuspešni, zato so stvari vzeli v svoje roke, najeli poslovni prostor, v njem uredili pet miz in manjšo kuhinjo. V njem zdaj dela ekipa različnih profilov, od strokovnjakov za marketing do nepremičninske posrednice, novinarke, revizorke in fizika.

V tujini biznis, pri nas reševanje prostora

Njihova zadruga ACN je bila ustanovljena predvsem zato, da bi na področju Slovenije, kasneje pa tudi širše, povezovali manjše, ruralne coworkinge. »Pri nas z izjemo Ljubljane, morda Maribora, velikih coworkingov v stilu New Yorka ali Londona ne poznamo. V Sloveniji ti ne zaživijo, v tujini pa je to kar dober posel. V Sloveniji gre bolj za reševanje prostorskega problema in tega, da ne delaš sam v dnevni sobi,« opisuje Dežmanova. Zato pri nas obstaja kar nekaj mikro coworkingov. »Slovenija je specifična država. Nimamo denimo dovolj dobrega javnega prevoza. Če si recimo iz Bohinja, Lendave ali Kort, ti ne pomaga coworking v Ljubljani, saj ti je pomembno, da je razmeroma blizu. Zato ljudi spodbujamo, naj naredijo svoje majhne coworkinge,« razloge za nastanek zadruge našteva Dežmanova.

V ACN zato širijo nasvete, za koga so coworkingi primerni in komu so namenjeni. Po koronskem obdobju so to tudi večja podjetja, ki so spoznala, da njihovi zaposleni lahko vsaj nekaj dni v tednu delajo od doma. »Vsak pa za to nima možnosti – doma imajo otroke, ki jih motijo, ali pa preprosto doma nimajo ustreznega prostora,« pripoveduje sogovornica.

Primer dobre prakse coworkinga je Kovačnica v Kranju, ki je nastala leta 2015. Kot pravi vodja Nives Justin, je bila takrat situacija bistveno drugačna kot danes, saj je bila brezposelnost, še posebno med mladimi, precej višja. Zato so prav mladi na občino dali pobudo za prostor, kjer bi lahko skupaj delali. Občina se je obrnila na Regionalno razvojno agencijo in v prostorih nekdanje srednje šole je nastala Kovačnica. Na začetku praktično niso imeli nobenega obiska, nato pa se je zgodil prelom in tja so začeli prihajati podjetniki, reklama pa je šla od ust do ust.

Coworking ponuja številne rešitve

Justinova izpostavlja primer njihove uporabnice, ki je grafična oblikovalka in lahko dela praktično od kjer koli. Denimo v knjižnici, kjer pa ima težavo, da ne more na mizi pustiti računalnika, medtem ko gre na primer na stranišče. Lahko dela v lokalu, kjer pa trči na že zgoraj omenjeno težavo, saj jo bodo po treh dneh začeli natakarji gledati postrani. Zato je nekaj časa delala od doma, pri tem pa sama pila kavo, jedla kosilo, njen delovni čas se je razpotegnil čez ves dan, v resnici pa je bila še manj efektivna, saj je doma imela še drugo, gospodinjsko delo. Nato je prišla v Kovačnico.

V Kranju so najprej imeli 19 delovnih mest in štiri manjše pisarne ter čakalno vrsto. Nato so se preselili v večje prostore, imajo 1700 kvadratnih metrov v štirih nadstropjih, v kleti »maker place«, vsega skupaj je prostora za 80 delovnih mest. 85 evrov uporabniki mesečno namenijo za najem mize. V sedmih letih jim je uspelo vpeljati rutino: ob pol devetih spijejo kavo, nato se dela. Ob 12. uri je kosilo. »Zelo striktni smo tudi glede tišine, imamo vrt in hodnik, kjer se lahko pogovarjamo,« opisuje Justinova.

Prav tako v letu 2015 so nastali tudi coworking prostori v Središču Rotunda v Kopru, in sicer po povpraševanju njihovih uporabnikov, ki so jim že nudili izobraževanja, svetovanja in mentoriranja na področju podjetništva. Takrat Koper prostorov za coworking ni nudil. »Zato smo podjetnikom, posameznikom s podjetniško idejo, socialnim podjetnikom, nevladnim organizacijam ponudili stalno ali občasno ustvarjalno in sodelovalno delovno okolje,« pripoveduje Bojan Mevlja, direktor Središča Rotunda, kjer trenutno nudijo šest delovnih mest, katerih cene se gibljejo med 50 in 100 evrov, odvisno od trajanja najema in načina uporabe. V kratkem nameravajo v Kopru odpreti še dodatnih 14 delovnih mest.

Trenutno imajo namreč vsa mesta zasedena, na področju štirih obalnih občin pa obstaja kar nekaj povpraševanja po tovrstnih storitvah. »Res pa je, da ima naša organizacija na tem področju tradicijo. Vključitev v tovrstno okolje pri nas uporabnikom poleg sodelovalnega okolja nudi tudi podporo podjetniškega okolja obalno-kraške regije s podporo njihovim poslovnim idejam in krepitvijo njihovega potenciala z raznimi izobraževanji, mentoriranji, svetovanjem, povezovanjem, vključitvijo v projekte,« še dodaja Mevlja.

Že ob nastanku je v Rotundinem coworkingu našla svoje domovanje IstraTerra, lokalna turistična agencija oziroma njena predstavnica Jerneja Tratnik Lacovich. »Samo krajše obdobje smo najemali 'pravo' pisarno, vendar to res ni za nas. Če si sam v pisarni, so zidovi dolgočasni sogovorniki,« opisuje in dodaja: »Ne glede na to, s kakšno dejavnostjo se ukvarjajo drugi sonajemniki, se vedno najdejo skupne energije. Preprosto, več ljudi več ve. Ko potrebuješ odgovore na različna vprašanja, je vedno nekdo v bližini, ki nekaj ve, nekoga pozna, je že slišal … Drugič ti ponudiš rešitev, ki se tebi zdi preprosta, sosedu pa je dragocena.« Tratnik Lacovicheva še opominja, da se je v coworking pisarni vseeno treba zavedati nekaterih pravil za prijetno sobivanje, predvsem da ne pozabiš, da nisi sam v prostoru. »Lahko rečem, da so naše izkušnje predvsem dobre. Coworking se mi zdi odlična rešitev za manjše ekipe do treh oseb,« zaključuje sogovornica.

*** Nekaj deset evrov na mesec, odvisno od oblike in trajanja najema, stane uporabnika delovno mesto v prostorih za coworking.

*** V tujini tudi polovico skupnih delovnih prostorov zavzemajo velika podjetja, ki svojim zaposlenim na tak način prihranijo vožnjo na oddaljeni sedež podjetja. Nekatera velika podjetja svoje zaposlene pošljejo za nekaj mesecev v coworking tudi zato, da ti dobijo stik s podjetniki, s trgom, da se »ne zasedijo« v svojih pisarnah. Stane Petavs, poznavalec nepremičninskih trgov