Bolečina na desni zgornji strani trebuha, bruhanje, slabost … Nič kaj prijetno, če vas doleti med prazniki. Govora je o napadu žolča, ki pa sploh ni tako redek. Simptomi, ki kažejo na vnetje žolčnika, se običajno razvijejo v nekaj urah: vročina in mrzlica, slabost in bruhanje, huda bolečina pod desnim rebrnim lokom, ki se lahko razširi tudi v hrbet, žličko ali desno ramo. V primeru blažjega vnetja simptomi minejo v nekaj dneh oziroma v enem tednu, če pa so težave zelo hude in se celo stopnjujejo, je treba obiskati zdravnika. Ta vas bo verjetno napotil na ultrazvočni pregled, ki bo potrdil diagnozo in lego žolčnih kamnov. Če bo presodil, da gre za blago in nenevarno vnetje, vam bo predpisal le antibiotike in protibolečinska sredstva ter vam naročil, da nekaj časa pazite, kaj jeste, saj se vam mora stanje umiriti. Ker lahko slednje povzroči tudi mastna hrana in ker prihajajo potice, prekajeno meso in jajca, veste, kaj vam je storiti.

Bolezen bogatih

Protin ali putika ali urični artritis je presnovna bolezen, ki so jo poznali že pred tisočletji. Po mnenju družinske zdravnice iz ambulante na Brdu Sonje Ukmar ugotavljamo porast te bolezni tudi zato, ker je vse več debelih ljudi, ki se nezdravo prehranjujejo in imajo slabo presnovo. Zaradi velikega vpliva bogate hrane na bolezen je včasih veljala za kraljevsko bolezen. Če strnemo nekaj osnovnih informacij: putika je bolezen presnove, na katero vplivajo dedni dejavniki. V telesu se tvori prevelika količina sečne kisline ali pa se ta skozi ledvice slabo izloča, zato se količina sečne kisline v krvi povečuje. Prištevamo jo v skupino revmatičnih bolezni, ki jih danes imenujemo s kristali povzročena sklepna vnetja. Bolezen namreč povzroča odlaganje sečne kisline (ki jo je v telesu preveč) v sklepe ali druga tkiva. Ni pa povsem jasno, zakaj se protin pojavi le pri nekaterih osebah. A dejstvo je, da se morajo prizadeti velikonočnim dobrotam izogibati na daleč.

Kaj vse sproži napad? Prevelika količina hrane, večja količina popitega alkohola, alergična reakcija na nekatere vrste sadja in zelenjave, večja izguba teže (hitro hujšanje), poškodbe sklepov, operativni poseg, težje infekcijske bolezni, stres, ki je razlog za marsikatero težavo.

Da vam bo želodec hvaležen

Za želodec je, kot pravijo, značilno, da pokaže vse, kar se dogaja stresnega v našem življenju. Med vzroki za želodčne težave veljajo tudi hiter dnevni ritem, stres, nezdrav način življenja, neredna prehrana ali alkohol in nikotin. In seveda kratkoročno intenzivno prenajedanje z mastnimi in težkimi jedmi. Dr. Marko Bitenc, ki se na Zdravstvenem zavodu Zdravje ukvarja tudi s težavami želodca, vedno znova svetuje, da svojemu telesu in želodcu prisluhnete, kaj vam sporoča. Ljudje smo različni in kar je za nekoga sprejemljivo, ni nujno, da bo tudi za drugega. Občutljivo ravnotežje v želodcu porušimo največkrat sami z vplivom zunanjih agresivnih dejavnikov. Tako se pojavijo želodčne težave, kot so napenjanje v želodcu, občutek polnosti, kislo spahovanje, slabost in bruhanje, želodčni krči, vnetje želodčne sluznice (gastritis), pekoča bolečina v prsnem košu za prsnico zlasti med obroki, po njih in ponoči (zgaga), razjede na sluznici želodca in/ali tankega črevesja (ulkus) in slaba prebava.