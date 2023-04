Poškodbe sklepov se razlikujejo. Čeprav je zvin gležnja lahko boleč in še dolgo čutimo njegove posledice, sta zlom ali nalom seveda precej bolj resni poškodbi. V takih primerih poiščite zdravniško pomoč, vendarle pa je dobro vedeti, kako ravnati. Da preprečimo nadaljnje poškodbe in zmanjšamo bolečino, sta potrebna mirovanje in imobilizacija poškodovanega sklepa oziroma uda v položaju, ki poškodovancu najbolj ustreza. Poškodovani sklep lahko pred tem povijemo, vendar tako, da ne povzročamo bolečine in čezmernega stisnjenja. Čim prej pričnemo s hlajenjem. Hladimo z ledom prek tkanine in nikoli neposredno, saj lahko s tem povzročimo omrzline. Hladimo petnajst minut z desetminutnim presledkom ter nato še deset minut. Če je le mogoče, poškodovani ud dvignemo 15 do 25 cm nad raven srca. S temi postopki zmanjšamo oziroma preprečimo nastanek otekline in zmanjšamo bolečino. Poleg tega hlajenje zmanjša presnovo v tkivu in s tem sekundarno okvaro zaradi pomanjkanja kisika.

Zdravljenje ob bolečih sklepih

Poleg poškodb pa se naši sklepi soočajo tudi z drugimi težavami. S starostjo, zaradi poškodb, raznih bolezni, povečanih obremenitev (šport, fizično delo, debelost itd.) in še nekaterih drugih vzrokov lahko pride do osteoartroze, degenerativne sklepne bolezni, za katero je značilno običajno napredujoče propadanje sklepnega hrustanca.

Zdravljenje vključuje uporabo nesteroidnih antirevmatikov, paracetamola, lokalne injekcije kortikosteroidov, hialuronske kisline itd., operativno zamenjavo sklepov, v nekaterih primerih pa pride v poštev tudi novejši postopek za obnovo. Za lajšanje simptomov se uporabljajo mrzli in topli obkladki, nizkointenzivna telesna aktivnost, različne tehnike sproščanja in opornice, kot dopolnilna terapija pa so lahko koristni tudi dodatki omega-3 maščobnih kislin, vitamina B9 in B12, selena, bromelaina, hidroliziranega kolagena, hondroitina in glukozamina.

Glukozamin se najpogosteje jemlje v sklopu dopolnilne terapije pri osteoartrozi in kot preventivni ukrep proti obrabi hrustanca pri športnikih, rekreativcih in tudi preostali, predvsem starejši populaciji. Za osteoartrozo je značilno običajno napredujoče propadanje proteoglikanov v hrustancu zaradi porušenega razmerja med njihovo sintezo in propadanjem. Pozitivni učinki glukozamina pri osteoartrozi naj bi bili tudi rezultat blažjega protivnetnega delovanja in zavrtja nastajanja encimov in drugih snovi, ki prispevajo k poškodbam hrustančnega tkiva in povzročajo smrt sklepnih hondrocitov – celic v hrustančnem tkivu. Raziskave, ki so bile do danes opravljene na bolnikih z osteoartrozo, so dale različne rezultate. Nekatere so dokazale njegovo učinkovitost, nekatere ne. Ljudje smo pač različni in tudi bolezni potekajo pri vsakem drugače.

*** Prim. Mojca Kos - Golja, dr. med., specialistka interne medicine in revmatologije pravi, da so za sklepne bolečine krivi telesna nedejavnost, nepravilna prehrana, manjše ponavljajoče se poškodbe, pretirana športna dejavnost, pretežko telesno delo ali napor, psihične obremenitve in kronični stres.