Na sosednjo Hrvaško bomo letos prvič po dobrih treh desetletjih spet potovali svobodno, brez mučnega postanka v gneči na meji. Padla je namreč karirasta zavesa, kot rečemo v šali. Poleg tega ne bo težav z menjavo valute, saj bomo končno plačevali z evri. Po eni strani to sicer pomeni, da bodo nekatere stvari verjetno malce dražje, po drugi strani pa bomo lahko neposredno, brez preračunavanja primerjali cene. Tako si bomo lahko prihranili kakšno neprijetno presenečenje v smislu visokega računa.

Velik del prebivalstva se iz Slovenije za prvi maj rad poda na morje. Seveda ne brez razloga, saj je morski oddih lahko izjemno sproščujoč in blagodejen. Ampak še preden se podamo med jadranske dišeče pinije in borovce, velja spomniti na malo drugačno, pav tako prijetno izkušnjo. Na širnih ravnicah Slavonije, ki je bila nekoč (skupaj s srbskim Banatom) žitnica Jugoslavije, danes pa je žitnica Hrvaške, sonce vzhaja zelo zgodaj. Pravijo, da najbolj zgodaj na Hrvaškem. In jutra tam so veličastna! Tako pravijo domačini in tisti, ki so te zanimive kraje med Dravo, Savo in Donavo že obiskali. Na Turistični skupnosti Vukovarsko-sremske županije pa dodajajo: »Pri nas se preverjeno znebite stresa in se ponovno zaljubite v naravo.« Da slavonske kulinarike in odličnih vin niti ne omenjamo.

Bogata ponudba Novigrada

Morda vam kljub temu diši morje. Med najbolj priljubljene izbire za prvomajski oddih zagotovo sodi Istra, ki ponuja za vsakogar nekaj, ne glede na to ali ste ljubitelj odlične kulinarike, razburljivih aktivnosti v naravi ali kulturne ponudbe. Na zahodni obali Istre so nanizana slikovita mesteca in mesta s kamnitimi ulicami. Sprehod po njih je pravi užitek, saj tam med drugim naletimo na številne umetniške galerije, seveda pa tudi gostilne z istrskimi specialitetami tako iz morja kot iz zaledja. Pri izbiri velja biti nekoliko previden, saj je razlika, ali sedemo v tradicionalno istrsko gostilno z domačimi specialitetami, ki jo vodijo domačini in je odprta vse leto, ali v eno tistih sezonskih, ki ponujajo vse od rib prek pic in mesnin do sladoleda in sadne kupe, večinoma jih najdemo v prvi vrsti na obali.

Slikovito mesto Novigrad gotovo poznate, stoji na zahodni obali Istre in med številnimi istrskimi mesti izstopa po edinstvenih naravnih lepotah, bogati kulturni dediščini in odlični kulinariki, ki jo spremljajo vrhunska oljčna olja in vina iz okolice. Morje, ki ga obdaja, velja za eno najčistejših v tem delu Sredozemlja. Prvega maja bo na obrobju mesta, v Karpinjanu, na prostranem zelenem travniku, v senci borovega gozdička tik ob morju, potekal prvomajski piknik, celodnevno druženje v naravi z različnimi športno-rekreativnimi, kulinaričnimi in glasbeno-animacijskimi aktivnostmi.

Istra niso le plaže in obmorska mesta

Istra ponuja čudovite plaže s toplim morjem in prijetno senco, to pa še zdaleč ni vse. Izjemno zanimiva in razmeroma neraziskana je njena notranjost, polna mest in vasi z bogato in zanimivo zgodovino, odlično kulinariko ter vrhunskimi vini. Ste že obiskali denimo Vodnjan, ki leži v bližini Pulja in Fažane? Tam si lahko med drugim ogledate čisto prave mumije. Znan je tudi po suhozidih in kažunih, okroglih pastirskih kamnitih hiškah, in vrhunskem oljčnem olju. Gotovo ste kdaj slišali za znamenito Labinsko republiko, ki so jo ustanovili rudarji in velja za eno prvih oblik upora proti fašizmu ... Obiščite Labin in spoznali boste izjemne zgodbe tega nekoč rudarskega mesta. In ko boste že tam, obvezno pokusite tradicionalne labinske krafe, izvrstno sladko jed, ki spominja na raviole.

Najboljši škampi v jadranskem Monte Carlu

Privlačna je tudi vzhodna obala Istre z mesteci, kot so Mošćenička Draga, Lovran in Opatija, ki tvorijo Opatijsko riviero. Opatiji pravijo tudi hrvaški Monte Carlo. Prav tam se je pred davnimi leti, natančneje leta 1884, z Villo Angiolino, pravzaprav rodil hrvaški turizem. Leta 1884 pa je bil zgrajen hotel Kvarner, ki velja za začetnika turistične tradicije mesta. Leta 1889 so Opatijo razglasili za prvo klimatsko zdravilišče na Jadranu. Kot nekdaj elitno središče dobrega počutja avstro-ogrske aristokracije je Opatija že od svojih turističnih začetkov gostila ugledne obiskovalce, od princes do kraljev, dandanes pa jo radi obiščejo tudi vplivni poslovneži in zvezdniki. Opatijska riviera leži na vznožju istrske planote Učka in je od slovensko-hrvaške meje oddaljena le dobre pol ure vožnje. Tudi zato je zelo zanimiva za slovenske turiste. Učka, ki je zaščiten naravni park, je s svojim 1401 metrom nadmorske višine zanimiva predvsem za ljubitelje pohodništva in gorskega kolesarjenja.

Ste vedeli, da v Kvarnerju uspevajo vrhunski škampi, ki med poznavalci veljajo za najboljše na svetu? Kvarnerski škamp je namreč posebej cenjeno avtohtono živilo, morska dobrota, ki je na voljo le v tej regiji in jo odlikujeta posebna velikost in rdečkasta barva, tanka lupina in meso z bogatim okusom. Pokusite jih na način, ki najbolje predstavi njihov okus: sveže in surove, z oljčnim oljem in limonovim sokom. Privoščite si jih lahko v boljših gostilnah po vsem Kvarnerju, od Rabca in Opatijske riviere do Crikvenice in drugih bližnjih krajev, seveda tudi na kvarnerskih otokih.

Skozi Crikvenico na otok sreče

A najprej se ustavimo v Crikvenici. Tam so leta 1888 zgradili prvo leseno kopališče, kmalu zatem pa še hotel Therapia (1895) in Miramare (1906). S tem se je začel intenziven razvoj turizma, predvsem zdraviliškega. Z razvojem parnikov in pomorskega potniškega prometa med Reko in Crikvenico je postala Crikvenica vse bolj dostopna in s tem bolj poznana širšemu krogu domačih in tujih turistov. Sčasoma je postala ena vodilnih turističnih točk na Jadranu in priljubljeno letovišče številnih generacij. To je zaradi odlične ponudbe tudi zunaj glavne turistične sezone še danes.

Eden najbolj priljubljenih kvarnerskih otokov je Rab. S svojimi 30 peščenimi plažami je resnično »otok sreče« s številnimi majhnimi slikovitimi zalivi, kar so prvi turisti prepoznali že pred skoraj 125 leti. Ta tradicija se nadaljuje vse do današnjih dni, ko je Rab zaradi kristalno čistega, toplega in plitvega morja idealna izbira za vso družino. Na Rabu lahko prav vsak najde svojo idealno plažo: od znamenite Rajske plaže v Loparju do naturističnih plaž, odročnih zalivov in plaž za samske, ki iščejo le malo ljubezni ...

*** Istra ponuja čudovite plaže s toplim morjem in prijetno senco, to pa še zdaleč ni vse. Izjemno zanimiva in razmeroma neraziskana je njena notranjost, polna mest in vasi z bogato in zanimivo zgodovino, odlično kulinariko ter vrhunskimi vini.

*** Ste vedeli, da v Kvarnerju uspevajo vrhunski škampi, ki med poznavalci veljajo za najboljše na svetu? Kvarnerski škamp je namreč posebej cenjeno avtohtono živilo, morska dobrota, ki je na voljo le v tej regiji in jo odlikujeta posebna velikost in rdečkasta barva, tanka lupina in meso z bogatim okusom.