Uvodna beseda: Vsak zase, a skupaj

Tri leta minevajo, odkar se nam je, kot se je odtlej uveljavil izraz, »svet postavil na glavo«. Koronavirus je temeljito premešal karte na domala vseh področjih slehernikovega življenja in posledice živimo še danes. Nekatere so izrazito slabe, spet druge so manj slabe, če že ne dobre. Sestanke, denimo, smo se bili prisiljeni naučiti izpeljati na daljavo, vsak za svojim računalnikom v domačem okolju ali v pisarni. Delo od doma je postalo norma za številne delodajalce in številni zaposleni so to možnost sprva zagrabili z obema rokama, saj je domače okolje za večino ljudi vendarle precej bolj prijetno kot delo v še tako prijetni pisarni. A so se čez čas začele kazati tudi pomanjkljivosti takšne oblike dela. Osamljenost, neprilagojenost domačega okolja za dolgotrajnejše delo, težko sobivanje družinskega življenja s službenim ...