Gre torej za bolezen, pri kateri pride do neustreznega uravnavanja krvnega sladkorja. V osnovi se sladkorna bolezen tipa 2 od tipa 1 razlikuje, saj je pri sladkorni bolezni tipa 2 izločanje inzulina povsem ustrezno regulirano, medtem ko je pri tipu 1 vzrok bolezni ravno pomanjkanje inzulina. Po zaužitju hrane se nivo krvnega sladkorja dvigne, zato začnejo pri zdravih osebah posebne celice trebušne slinavke izločati inzulin, kar vpliva na znižanje nivoja krvnega sladkorja. Pri sladkorni bolezni tipa 2 pa so receptorji, ki prepoznajo inzulin, nanj neobčutljivi, zato se telo obnaša, kot da se inzulin pravzaprav ne bi sprostil v krvni obtok. Posledično nivo krvnega sladkorja ne pade na začetno raven.

Nastanek bolezni

Vzrok za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 je v zmanjšanem delovanju in učinku inzulina na celice. To se lahko izraža na treh ravneh: kot nepravilno izločanje inzulina iz trebušne slinavke, kot odpornost celic na inzulin in kot nepravilno izločanje glukoze iz jeter.

Zakaj pride do zmanjšanja delovanja inzulina, ni povsem jasno. Pomembno vlogo imajo geni, saj je pojavnost bolezni med enojajčnimi dvojčki skoraj popolna. Poleg genetskih vzrokov obstajajo tudi drugi dejavniki tveganja, ki povzročajo nastanek sladkorne bolezni tipa 2. Mednje spadajo debelost (več ko je v telesu maščobnega tkiva, bolj so celice odporne na vplive inzulina), premajhna telesna aktivnost, diabetes v družini, diabetes v nosečnosti in prediabetes. To je stanje, ko gre za povečan nivo glukoze v krvi, ki pa še ni dovolj visok za diagnozo diabetes.

Simptomi, ki kažejo nanjo

Znaki in simptomi bolezni so lahko na prvi pogled zelo neznačilni. Lahko mine tudi več let, preden bolniku diagnosticirajo bolezen. Znaki diabetesa so posledica hiperglikemije, ki pomeni povišan sladkor v krvi. Ti znaki so povečana žeja in pogosto uriniranje, huda lakota, izguba teže, utrujenost, motnje vida in rane, ki se zelo počasi celijo. Zapleti sladkorne bolezni 2 se razvijejo skozi daljše obdobje. Prej ko odkrijemo bolezen, manjše je tveganje, da se bodo zapleti razvili. Med zaplete spadajo bolezni srca in ožilja (aterosklerotična bolezen koronarnih arterij, srčni napad in povišan krvni tlak), poškodbe živcev (nevropatije – bolniki občutijo mravljinčenje, odrevenelost, pekoči občutek ali bolečino), poškodbe ledvic (v poznem stanju lahko pride tudi do odpovedi ledvic, ki se zdravi s transplantacijo), poškodbe na očeh (pride tudi do slepote), poškodbe na stopalih (potrebna je amputacija noge), osteoporoza in Alzheimerjeva bolezen.

*** Znanstveniki predvidevajo, da se bo v petnajstih letih število bolnikov, ki jih tare sladkorna bolezen, podvojilo.

