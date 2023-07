Odenimo se v barve

Poneslo nas je v cvetočo pomlad, ko se ob vse bolj živahni naravi sprostimo in radi eksperimentiramo z barvami. Naj vam ne bo nerodno poseči po živahnih odtenkih, kot so rumena, rdeča, zelena, modra … Pomembno je, da se boste v izbranih kosih počutili udobno. Za vas smo tokrat pripravili nekaj zanimivih barvitih kosov, ki so jih ustvarili s.Oliver, Comma in Deichmann.