Načrt za to in prihodnje leto je, da vsako posamezno skladbo občinstvu tudi podrobneje predstavi.

Če se vrneva na vaše začetke pred več kot desetimi leti, uglasbili ste poezijo velikih slovenskih pesnikov, od Cirila Zlobca, Srečka Kosovela, Karla Destovnika - Kajuha do Kajetana Koviča, Janeza Menarta in Ferija Lainščka. Katerega pesnika je bilo najlažje začutiti?

Pri poeziji se mi je zmeraj zdelo fascinantno to, da lahko v nekaj kratkih verzih poveš tako veliko. Vsak pesnik, katerih dela sem kasneje brala, da bi morda dobila tudi kakšno idejo za uglasbitev, ima svoj način pisanja, izražanja lastnih občutij, vezanih tudi na obdobje, v katerem je ustvarjal. Čeprav je kakšna pesem zelo lepa, pa ji kljub temu nisem dodala glasbe. Več dejavnikov se mora uskladiti za ta del. Pesnik, čigar dela najbolj čutim in se ob njih najraje podam tudi po navdih za uglasbitve, je Feri Lainšček. Njegova poezija je tako enostavna za branje pa hkrati tako globoka. Tematike, o katerih piše, so mi blizu in hkrati je mojster postavljanja verzov, ki kar kličejo po melodiji.

In s Ferijem Lainščkom tudi sodelujete najpogosteje, imata skupne koncerte. Njegova poezija je sprva dobila glasbeno podlago s pomočjo vašega očeta Gorazda. Kako se je potem sodelovanje razvijalo?

Prva poezija, ki jo je uglasbil moj oče Gorazd, je bila poezija Marka Pavčka z naslovom Školjka, sledili pa sta uglasbitvi Nekaj je v zraku in Dober dan življenje Toneta Pavčka. Kmalu pa je nastala, zdaj že lahko rečem, legendarna uglasbitev poezije Ferija Lainščka z naslovom Ne bodi kot drugi. Pesem, ki mi je odprla vrata na slovensko glasbeno sceno in zares pripomogla k prepoznavnosti mojega ustvarjanja.

Letos je leto pesnika Karla Destovnika - Kajuha. Ob stoti obletnici njegovega rojstva ste uglasbili poezijo Naša pesem. Kako ste prišli na idejo, da uglasbite tudi njegova dela?

Da sem se lotila branja Kajuhove poezije in eno tudi obudila z glasbo, se moram zahvaliti gospodu Vladu Vrbiču, pisatelju in avtorju romana Prestreljene sanje, ki opisuje življenje pesnika Kajuha. Priznam, da me pred- in medvojna poezija ni preveč mamila, a ko sem prebrala roman, sem pesnika začutila povsem drugače. Skozi zgodbo mi je postal simpatičen lik in tako me je začela zanimati tudi njegova poezija.

Kako je vaša generacija sprejela vašo zvrst glasbe?

Zanimivo je, da me že od vsega začetka glasbene kariere spremlja predvsem odrasla publika, prevladujejo pa ženske. Moji vrstniki in mlajši so pravzaprav v manjšini. Moja generacija, ki prihaja na moje koncerte, je bolj specifična. Predvsem tisti, ki sta jim blizu poezija in umetnost. Čeprav je moja glasba v resnici pop, je z močnimi besedili in bogatimi aranžmaji vseeno nekoliko bolj zahtevna in od poslušalca zahteva več pozornosti.

Napolnili ste že velike in male dvorane. Kje se počutite bolj domače, kateri so vam ljubši?

Trudim se izbirati lokacije, ki so že same po sebi nekaj posebnega. Menim namreč, da je ob takšni glasbi tudi ambient velikega pomena. Tako velike kot male dvorane imajo svoj čar. Izjemno ponosna sem, da smo na primer razprodali dvorano Slovenske filharmonije, ki sprejme prek petsto obiskovalcev. Vseeno pa so mi pri izvajanju uglasbene poezije bližje manjši, intimni koncerti. Recimo do petdeset ljudi, v prijetnem majhnem prostoru, ob intimni svetlobi, toliko blizu, da lahko vidim njihove izraze na obrazu, slišim morebitne glasne nasmehe.

Lani ste izdali četrti album z naslovom Med nama je angel, na katerem ste tudi uglasbili šest velikih slovenskih pesnikov. Koliko časa je nastajal album in v čem se razlikuje od prejšnjih treh?

Album je nastajal v obdobju od novembra 2021 do junija 2022, ko zaradi epidemije zopet nismo smeli koncertirati. Bili smo doma in čutila sem, da se moram zaposliti. Dve uglasbitvi sem imela pripravljeni že nekaj let, šest sem jih ustvarila do novega leta. Tako je bilo že osem novih pesmi in rodila se je želja, da med poletjem izide nov album. Moj oče je nato uglasbil še dve poeziji in zastavila sva si cilj, da prvega julija novi izdelek tudi predstavimo javnosti. Tako sva z očetom od februarja do maja večino časa preživela v domačem studiu, kjer je on delal na aranžmajih vseh pesmi, ki sva jih nato studijsko posnela. Album je bil posnet v enem kosu in čisto vse pesmi na njem je publika prvič slišala šele na koncertu uradne predstavitve albuma. To je bilo zame nekaj povsem novega in občutek vznemirjenja je bil še toliko večji. Prejšnja dva albuma sta bila v celoti uglasbena poezija Ferija Lainščka, na tem pa je Lainščkova poezija še vedno prevladuje, hkrati pa so tu še uglasbitve drugih velikih pesniških imen. *

Ditka Pevka s prepoznavnim slogom, podobo in edinstvenim pristopom do glasbene umetnosti – Ditka, doma s Prevalj na Koroškem, ki je javnost osvojila z uglasbitvijo poezije slovenskih klasikov, se v teh dneh posveča promociji četrtega albuma, ki je izšel lansko leto. Na njem je deset novih pesmi, osem jih še ni izšlo samostojno.