Izgubili bi radi tistih nekaj kilogramov, ki so se nabrali med lenarjenjem na kavču, in zadovoljni ter v najboljši formi pričakali poletje, ko bomo smuknili v kopalke in uživali na plaži. Drži, ta prehod je za marsikoga težak, če pozimi ni bil telesno dejaven ali če začenja z rekreacijo povsem na novo. Kako se torej (ponovno) aktivirati?

»Gibanje je področje, ki je po mojih opažanjih med populacijo razporejeno približno takole: približno tretjina ljudi se giba redno, druga tretjina ljudi se sploh ne giba, preostali pa vedno znova začenjajo,« pravi Tanja Želj Zupančič, profesorica športne vzgoje in trenerka pilatesa. »Idealno bi bilo, če bi se vsi gibali redno. Da redno gibanje postane naša zdrava navada, se naučimo že kot otroci in mladostniki. Enako velja, če je naša navada prevelika odsotnost gibanja. Osnovne vrednote dobimo od staršev. Pozitivne in negativne. In iskreno je res iluzorno pričakovati, da se bodo naši otroci redno gibali in jedli zdravo hrano, če mi na kavču jemo čips. Vzgoja vedno v največji meri poteka preko zgleda. In če želite dobre kopije, morate biti dober fotokopirni stroj.«

Narava nas kliče, da jo obiščemo

Recimo, da ste v skupini ljudi, ki vedno znova začenjajo z gibanjem. Z daljšanjem svetlobe v dnevu in višjimi temperaturami nas narava kar kliče, da jo obiščemo. »Ko me ljudje vprašajo, kako naj se začnejo spomladi gibati, je moje vprašanje: Zakaj pa niste začeli že pozimi? Ali jeseni? Ali lansko pomlad? Enako jim odgovorim, ko me vprašajo 1. januarja, kako naj začnejo,« razlaga svoja opažanja Tanja. »Ja, enkrat moramo začeti. Ampak potem, če postane to naša nova navada, v tem vztrajamo tako, da nam ni treba vedno znova začenjati. Ker če počnemo to, je to Sizifovo delo. A v resnici si vsi želimo, da bi se redno gibali, bili zato v boljši formi in bi se bolje počutili.«

Vsekakor pa je to seveda mnogo lažje reči, kot tudi zares narediti. A se da. In da se ne glede na starost, spol, letni čas, morebitne težave, poškodbe, bolezni … Ogromno se da narediti za redno gibanje. »Ne glede na to, da se tako poklicno kot v prostem času ukvarjam z gibanjem, se tudi meni vedno ne da. Za gibanje je namreč treba imeti dovolj energije. To energijo pa dobimo z dovolj nočnega spanca in ustrezno podporno prehrano. Brez spanja in ustrezne podporne prehrane nimamo energije za gibanje,« poudarja sogovornica. Seveda je priročno govoriti o tem, da nas že daje spomladanska utrujenost. V resnici pa smo le zelo kronično utrujeni in ves čas na robu izgorelosti, ker ponoči ne spimo dovolj. Ker ob koncu tedna ne počivamo dovolj. Ker v mesecu nimamo prostih dni v kosu. Ker še na glavnem letnem dopustu delamo. Ker ne znamo več sprostiti živčevja. Ker ne znamo ne delati nič. To je pot, ki zajamčeno vodi v izgorelost. To je pot, na kateri izbiramo nezdrave navade. Ker drugače ne moremo in ker nimamo energije.

Spočiti imamo več energije

Za vse, ki se hočejo po končani zimi ponovno aktivirati ali prenesti telesno dejavnost iz notranjih prostorov v naravo, je idealna spomladanska rekreacija hoja in hoja s palicami (po ravnem ali na hrib), tek, kolesarjenje … A če ste v pomlad stopili preutrujeni, če se v minuli zimi (ali v minulih zimah) niste spočili, regenerirali in si nabrali moči, potem boste najverjetneje še naprej neuspešni v poskusih rednega gibanja. Naše telo ni stroj. Ima svoje zakonitosti, za katere plačamo (visoko) ceno, če jih ne upoštevamo. A ko smo dovolj spočiti, regenerirani in ustrezno prehransko podprti, imamo več energije in naravno potrebo po tem, da bi nekaj počeli. In za nekatere je rekreacija že delo na vrtu, kar je prav tako treba upoštevati. Ker če dan preživljate zelo aktivno, je smiselno, da je vaš počitek pasiven, da počivate in da ste s telesom v vodoravnem položaju, kjer se regenerira. Če pa dan preživite pasivno ali sedeče, je zelo smiselno, da je vaš počitek aktiven. In to velja za vse starostne skupine. Telo najbolje deluje, ko smo v čim boljšem ravnovesju. Ampak za to ravnovesje moramo poskrbeti.

In tudi letni časi lepo skrbijo za naše gibalno ravnovesje. Če temu naravno sledimo, smo v toplejših letnih časih več zunaj in v hladnejših več v zaprtih prostorih. A še vedno je na primer hoja gibalna dejavnost, ki jo lahko izvajamo v vseh letnih časih. Potrebujemo le ustrezna oblačila. Prav tako sta na primer joga in pilates dejavnosti, ki ju lahko izvajamo čez vse leto. »Zmotno je prepričanje, da nekaterih športov v določenih letnih časih ne potrebujemo. Jasno je, da poleti pri nas pač ne moremo smučati, a obstajajo osnove v gibanju, ki jih naše telo potrebuje na dnevnem in tedenskem urniku. In ne glede na letni čas potrebujemo moč, gibljivost, koordinacijo, ravnotežje in vzdržljivost. In če nimamo težav z rednim gibanjem in je naša vrednota zdravje, ki ga vzdržujemo tudi z rednim gibanjem, vemo, da je redno gibanje telesna higiena, ki jo vsakodnevno vzdržujemo in se nam ni treba več ukvarjati s tem, kdaj se bomo začeli gibati,« sklene sogovornica.

Nordijska hoja za vadbo celega telesa Nordijska hoja je posebna oblika hoje, ki je zelo priljubljena. Gre za hojo s pomočjo posebnih palic, ki so podobne palicam za nordijsko smučanje (tek na smučeh), le da so prilagojene za različne površine. Tovrstna vadba predstavlja vadbo celega telesa, saj h gibanju poleg nog pripomorejo tudi roke in ramenski obroč. Pri nordijski hoji se med gibanjem aktivno vključujejo tudi mišice zgornjega dela telesa in trupa. Odrivanje z rokami in daljši korak med nordijsko hojo omogočata skoraj 30 odstotkov večjo porabo energije v primerjavi z običajno hojo. Znanstveniki poročajo o višji frekvenci srčnega utripa med nordijsko hojo v primerjavi z običajno hojo pri isti hitrosti gibanja. Opora palic poskrbi za boljše ravnotežje in večjo varnost pri vadbi. Palice omogočajo, da se teža razporedi tudi na zgornji del telesa, kar delno razbremeni sklepe na spodnjih okončinah. Zaradi teh dejavnikov je nordijska hoja ena od najbolj varnih in učinkovitih oblik rekreacije. Primerna je za vse starostne skupine in vse vrste rekreativcev, ki bi radi aktivno preživljali prosti čas v naravi ter ohranjali aerobno vzdržljivost in vitalnost.