Pravi, da moraš pri delu izhajati iz sebe in slediti vsaki stranki posebej. Je ljubitelj Ljubljanskega barja, ki mu je bilo tudi v navdih pri oblikovanju cvetličarske galerije. Pri delu cvetličarja naj bodo, pravi Miha Oblak, v ospredju najprej ljubezen do poklica, znanje, volja in brezmejna domišljija. »Poleg rednega dela si moraš dovoliti delati tudi nenavadne kreacije, ki so seveda lične. Pravi cvetličar je tisti, ki ga zbudiš sredi noči in ga ni strah sprejeti naročila, pa naj bo še tako zahtevno,« poudari Oblak, ki se je med drugim podpisal pod cvetlične kreacije, ki so jih prejeli dostojanstveniki in številni veleposlaniki, poslovneži in umetniki.

Cvetličarska galerija – poklon Ljubljanskemu barju

Cvetličarsko galerijo v centru prestolnice je Oblak zasnoval sam, krasijo jo lestenec s 150 žarnicami, 130 let stare orgle, kelihi in celo apartma v galeriji. Nad prostorom so navdušeni tudi tujci, ki prihajajo v mesto.

V času covida in omejitev bi Oblak moral obiskati New York, a je ostal doma. Veliko časa je preživel na Ljubljanskem barju, iz katerega tudi črpa navdih.

»Barje ponuja ogromno rastlinja in neizmerno inspiracije. Treba si je le vzeti čas in opazovati naravo,« pojasni in opozori, da v njegovem poklicu ne smeš »zaspati«, vseskozi se moraš razvijati. Ne zagovarja načel nekaterih stanovskih kolegov, da se mora cvetličar specializirati le za eno področje, po njegovem mora znati vse, od najbolj osnovnih del do oblikovanja tehnično dovršenega šopka in drugih zahtevnih projektov. Oblakova želja je celo, da bi vzel v mentorstvo tri dijake, ki bi jih izučil obrti, jim predal vse svoje znanje in jih vodil od osnovnih opravil do oblikovanja zahtevnejših del. Cvetličarstvu po njegovem manjka predvsem kakovosten kader. Tudi ko predaja svoje znanje dijakom, večkrat opazi, da mladim manjka predvsem praktičnih znanj.

»Nekaj je teorija, drugo je oblikovati strukturno lep in skladen šopek,« pravi.

Pozdrav pomladi

V cvetličarski galeriji Oblak ne boste našli suhega cvetja, mojster dela le s svežim rezanim cvetjem, ki prihaja tudi iz tujine. Rože morajo ves čas ohranjati svežino, kar pomeni tudi stalno nego in seveda zveste stalne stranke ki mu jih ne manjka.

Pomladno cvetje cvetličarskemu mojstru pomeni tudi več barv in veselja. »Rad imam teloh, zvončke, močvirske tulipane, narcise, hiacinte, ranunkule, mimoze, reso ... V pomladni šopek dodam razne veje, od mačic do bezgovih vej, timijana, poganjke trav. Pri oblikovanju pa pazim, da šopek diha, da se lepo obrne in je tak kot v naravi. Ker se bliža tudi velikonočni čas, se v šopek lahko dodajo tudi oljčne veje ali pa se naredi velikonočna dekoracija s pisanicami na vejah.«

Pot v tujino

Oblak prizna, da ga mika preboj v tujino, rad bi dobil priložnost za predstavitev v Dubaju, mika ga življenje na Japonskem. Poslovno sodeluje s steklarno Rogaška in skupni projekti so že v teku. V delu je tudi umetniška knjiga vseh njegovih cvetličarskih izdelkov in skulptur, kjer se poleg cvetja pojavljajo tudi materiali, kot so les, baker in jeklo. Nekaj teh je na ogled tudi že v galeriji. Knjiga bo izšla v šestih jezikih.