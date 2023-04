Meni se zdi, da je to kar pogosta tehnika soočanja s partnerskim življenjem, samo da jo ljudje rajši zanikamo. Čeprav je vsem jasno, da je redkost, da bi ti bil privlačen samo tvoj partner, ki ga gledaš z vsemi plusi in minusi že deset let. Pa saj samo dejstvo, da te potegne neka oseba, še ni težavno samo po sebi. Problem se pojavi, ko se človek začne spraševati, ali bi v zvezi s tem ukrepal.

Sem pa tja se zgodi, da srečaš nekoga, ki ti ukrade pozornost. Lahko zaradi videza, pa čeprav samo za trenutek, na daljavo, brez besed, lahko pa skozi pogovor, bežno, ko naročaš kavo. To v trenutku pride in v trenutku gre. Če pa je to oseba, ki jo dobro poznaš na primer, dolgoletni prijatelj, znanec, sodelavec …, je pa to lahko drugačna zgodba.

Delava skupaj že nekaj let. Že ko sva si prvič stisnila roko, sem čutila tiste mravljince. On tudi, sem prepričana. Pa saj ljudje opazimo, ali ni tako? Samo smo pač tiho, ker se ne spodobi govoriti o tem, če je najmanj eden v partnerski zvezi. In ti mravljinci so problem že od začetka, no, hkrati seveda tudi prijetna popestritev delovnega dne. Pa ko so novoletne zabave in si voščiva pa se objameva, jaz čutim vročino še dolgo po tem. Govorila o tem pa nisva nikoli odkrito. Ker se ne spodobi. Saj se šaliva, pa se draživa nekaj okoli ovinkov, toliko, da grem potem vsa vznemirjena domov, on pa tudi. Saj znam brati iz oči, vse mi je jasno. Predstavljam si v mislih razne zgodbe, kako greva končno čez rob tega, kar se spodobi, in všeč mi je, kar vidim in doživljam ob tem.

To je pa tudi vse zaenkrat. Po eni strani me mika iti čez rob, zelo, celo sanjam o tem, po drugi strani pa … Vprašanje je, ali ni večji čar tik pred tem. Ko je vse samo domišljija in neka skrivnost, ne pa nekaj, kar se dejansko dogaja. Ker ko greš enkrat čez rob in vidiš, da je resnica precej bolj bleda kot tisto, kar je bilo v glavi prej, poti nazaj ni več. Zato bom zaenkrat kar lepo hodila po robu in uživala v vsem, kar mi to ponuja ...