Zakonodaja Evropske unije je glede proizvodnje in prodaje kozmetike sicer izjemno stroga, kljub temu pa področje naravne kozmetike še ni povsem urejeno.

Certifikati – ne le sestavine, pomembni so tudi postopki pridobivanja

»Zato je pomembno, da ima kozmetika, ki se deklarira kot naravna, pridobljen certifikat, ki temu pritrjuje. Pomembno je, da vse izdelke pregleda zunanja inštitucija. Pri večini velja, da naravna kozmetika prepoveduje sestavine, pridobljene iz živih ali mrtvih živali, razen če so te naravno proizvedene, kot so med, čebelji vosek ali mleko, uporabo mineralnih olj in silikonov v izdelkih, nevarne sintetične sestavine, nanomateriale, gensko spremenjene organizme (GSO), obsevanja z gama in rentgenskimi žarki in testiranje na živalih,« je pojasnila Nuša Marinc, formulatorka in ustanoviteljica slovenske naravne kozmetične linije NANU.

Na splošno pa velja, da v Evropi spodbujajo in dajejo prednost uporabi sestavin naravnega izvora in/ali ekološkega kmetijstva, uporabi okolju prijaznih fizikalnih in kemičnih procesov, osredotočenosti na vplive na okolje, kot sta dobra biorazgradljivost in nizka ekotoksičnost ter aktivnemu prispevku k trajnostnemu razvoju.

INCI Beauty - aplikacija za preverjanje sestavin izdelkov

Pomen certifikatov, ki potrjujejo, da je izdelek iz naravnih sestavin, poudarja tudi Branka Cvjetićanin, strokovnjakinja za kozmetiko iz podjetja VivaDerm, ki v Sloveniji zastopa kozmetični hiši Caudalie in Dermeden ter probiotike Nutrimmun, pred kratkim pa so podpisali še pogodbo za uvoz francoske kozmetike Gamarde, naravne kozmetike, ki vsebuje termalno vodo in ima bio certifikat. Tudi vsa embalaža Gamarde je narejena iz reciklirane plastike.

»Poleg certifikatov je pomembno še, da znamo prebrati sestavine na izdelku, v veliko pomoč so tudi aplikacije, ki omogočajo lažje prepoznavanje sestavin. Ena takšnih je INCI Beauty, ki potrošniku s skeniranjem črtne kode izdelka omogoča pregled sestavin, ki so ocenjene s strani strokovnjakov. Odlično pri tej aplikaciji je, da lahko vidimo, katera sestavina je bila za kaj uporabljena. Na podlagi sestavin nato aplikacija oceni izdelek s številkami od 0 do 20, pri čemer je 20 najboljša ocena. Sestavine, ki jih aplikacija navede, so tudi obarvane, zelena pomeni najboljše, rdeče se obarvajo najslabše sestavine. Na rdeče moramo biti tudi najbolj pozorni, še bolje pa je, da se takim izdelkom izognemo,« je pojasnila Branka Cvjetićanin.

Pomlad – pozor na prve močnejše sončne žarke

Poleg izbire kozmetičnih izdelkov, ki najbolj ustrezajo koži in ki vsebujejo sestavine prijazne naravi, pa velja opozoriti še na vpliv vremenskih pojavov in sonca na kožo ter zaščiti le-te.

Nuša Marinc svetuje glede nege kože: »Letni časi zelo vplivajo na stanje naše kože. Pozimi je naša koža bolj suha, pa tudi bolj občutljiva zaradi mraza, centralne kurjave, smoga … Pozimi zato koža potrebuje več hranljivih snovi v obliki olj in masla, ko se ogreje, pa lahko posežemo po bolj vlažilnih, nekoliko lažjih izdelkih.

Pomembno je, da pomlad pričakamo z nahranjeno in pomirjeno kožo. To pomeni, da imamo vzpostavljeno lipidno kožno bariero in da je koža primerno navlažena. Spomladi, ko se narava spet počasi prebuja, se namreč utegnejo zaradi cvetenja pojavljati določene alergije, čemur se lahko izognemo, če naša kožna pregrada normalno funkcionira.

Ko govorimo o staranju kože, pa je naš sovražnik številka ena sonce! Glavno pozornost moramo nameniti poškodbam kože zaradi prekomernega sončenja. UV-svetloba sonca prodre v kožo in poškoduje elastinska vlakna, ki ohranjajo kožo čvrsto, in omogočajo nastanek gub. Sončna svetloba povzroča tudi starostne pege, znane tudi kot jetrne - sončne pege, na območjih izpostavljenih soncu, kot so obraz in roke. UV-filtri so nujni za zdravje in mladosten videz kože, pomembno pa je, da poskrbimo ne le za UVB-zaščito (UVB žarki povzročajo opekline), ampak predvsem oziroma tudi za UVA-zaščito, ki jo naša koža potrebuje vsak dan in ne samo poleti. UVA-žarki so namreč tisti, ki prodirajo v globlje plasti kože in pospešujejo staranje. Ti žarki lahko prodirajo skozi oblake in steklo, zato je izrednega pomena, da UV-zaščito uporabljamo vedno – skozi vse leto. Poleg uporabe izdelkov z UV-filtri in zdravega življenjskega sloga je pomembno, da začnemo antiage izdelke oziroma izdelke z aktivnimi sestavinami uporabljati že dovolj zgodaj, saj je lažje preprečiti kot zdraviti. Koža na obrazu je najbolj izpostavljen del telesa, zato je prav, da ji namenimo posebno nego s kakovostnimi izdelki. Negovalno rutino torej spomladi lahko nekoliko spremenimo, dodamo kako lažjo kremo, vključimo vlažilni serum, kot je na primer hialuronski serum, v vsakem primeru pa lepotno rutino zaključimo z izdelkom, ki vsebuje dovolj visoko SPF-zaščito, vsaj 30.«