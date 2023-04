V srbski prestolnici je doslej padlo 14 centimetrov snega, zaradi nadaljevanja sneženja pa pričakujejo, da bo snežna odeja narasla na več kot 20 centimetrov. Prejšnji aprilski rekord je bil leta 2021, ko je padlo deset centimetrov snega, poroča portal srbske N1.

Pod težo mokrega in težkega snega, ki pada od ponedeljka zvečer, so se v Beogradu podrla drevesa na več lokacijah. Veja drevesa je zjutraj padla na dve dekleti, ki so ju prepeljali v bolnišnico Tiršovo, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Letalski promet na beograjskem letališču kljub poteka nemoteno, javno komunalno podjetje pa dela pospešeno pri čiščenju snega. Sneg je povzročil prometne zastoje po vsej prestolnici, v središču mesta je bil začasno prekinjen tramvajski promet.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da so nekatere ceste po državi zaradi snega neprevozne, več krajev pa je ostalo brez električne energije, skupno okoli 500 gospodinjstev. Ponekod v hribih je padlo več kot 40 centimetrov snega.

Sneži tudi na Kosovu, v Prištini pa so mestne oblasti meščane pozvale, naj danes ne obiskujejo parkov, saj obstaja nevarnost padanja dreves. Zaradi močnega sneženja in vetra so se namreč v več delih mesta podrla drevesa.

O snegu so poročali danes tudi v delu BiH, med drugim v prestolnici Sarajevo in v Banjaluki. Zaradi močnega vetra in sneženja imajo ponekod težave z dobavo elektrike. V Bosni so temperature od minus dva do treh stopinj Celzija, na jugu države pa okoli 12 stopinj, poroča sarajevski portal klix.ba.

S severa Črne gore pa poročajo o 32 centimetrih snega v kraju Rožaje, drugod pa od pet do enajst centimetrov. Promet je zaradi snega in poledice ponekod oviran. Po napovedih meteorologov naj bi sneženje popoldne oslabelo, poročajo črnogorski mediji.