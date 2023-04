»Pretekli teden dosežen dogovor o povečanju deleža obnovljivih virov energije v skupni porabi energije v EU kaže na še vedno prešibko ambicijo EU, da bi ustavila uničujoče prakse in učinkovito naslovila kruto realnost podnebne krize,« so v sporočilu za javnost zapisali v Focusu.

Izglasovani cilj po njihovih navedbah ni v skladu z znanstvenimi dognanji ter ne sledi nuji po ambicioznem prehodu na obnovljive vire energije in hitrem odmiku od fosilne energije.

»Da bi EU prispevala svoj delež k omejitvi globalnega segrevanja za največ 1,5 stopinje Celzija in sledila zavezam iz pariškega sporazuma, potrebujemo veliko večje sodelovanje med državami in prizadevanje za najmanj 50-odstotni delež obnovljivih virov energije do leta 2030 na ravni EU,« so podčrtali.

To naj bi bil tudi učinkovit pristop v luči večplastne krize, s katero se trenutno sooča EU, in ki bo, tako v Focusu, najbolj prizadela najranljivejše prebivalce.

Na področju prometa direktiva sicer prinaša bistveno povečanje deleža obnovljivih virov energije v prometu ter vključitev električne energije v energetske kvote za promet, a se osredotoča na količino, in ne na kakovost, so poudarili.

Predvidena zakonodaja tako dopušča velike količine škodljivih biogoriv na osnovi soje in palmovega olja, čeprav znanstvene raziskave kažejo, da njihovo pridobivanje povzroča širjenje kmetijstva na račun krčenja gozdov: »Delež ogljika, ki se sprošča iz gozdov, posekanih zaradi nasadov soje in oljne palme, je večji od deleža ogljika iz fosilnih goriv, ki jih biogoriva nadomeščajo. Posledica tega je neto povečanje emisij ogljika. Poleg tega širjenje pridelave soje in oljne palme škoduje nekaterim najbolj biotsko raznovrstnim ekosistemom na planetu, kar povečuje okoljsko krizo.«

Revizija direktive je bila po mnenju nevladnikov priložnost, da EU zaščiti gozdove tudi z zmanjšanjem odvisnosti od sežiganja lesa, saj kar tretjino elektrike, pridobljene iz obnovljivih virov, na ravni EU predstavlja lesna biomasa.

Sektor biomase se bo zdaj ponovno izognil sistemu trgovanja z emisijami (ETS) in bo še naprej brezplačno spuščal v ozračje na milijone ton ogljika, so opozorili v Focusu. Obenem bodo energetska podjetja preko subvencij še naprej nagrajevana za sežiganje milijonov dreves, so pesimistični. »To bo krepilo podnebno krizo in krizo biotske raznovrstnosti, negativno vplivalo na zdravje ljudi ter aktivno škodovalo podnebnim ambicijam EU - in vse to na račun davkoplačevalcev,« so zapisali.

»Odločevalce pozivamo, naj upoštevajo nedvoumne znanstvene dokaze, da bo sežiganja dreves v tako velikem obsegu, kot smo mu priča danes, negativno vplivalo na podnebje v prihodnjih ključnih desetletjih za naše spoprijemanje s podnebno krizo,« je pozvala Nina Tome iz Focusa.

Direktiva, o kateri sta se Svet EU in Evropski parlament okvirno dogovorila pretekli teden, predvideva, da bi se delež energije iz obnovljivih virov do leta 2030 povečal na 42,5 odstotka z možnostjo dodatnega okvirnega povečanja za 2,5 odstotne točke, kar bi skupaj pomenilo 45-odstotni delež. Začasni politični dogovor morata Svet EU (države članice) in parlament potrditi še uradno.