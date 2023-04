»Finska pridružitev je jasno sporočilo, da je čas za preučitev starih strategij in percepcij. Ni boljše rešitve za zagotavljanje evroatlantske varnosti kot celote, kot je morebitno članstvo Ukrajine v Natu,« je na skupni izjavi z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom povedal Kuleba.

Na današnjem zasedanju komisije Nato-Ukrajina, ki je prvo na ministrski ravni po šestih letih, bodo razpravljali tudi o nadaljnji pomoči zaveznic Ukrajini.

»Prišel sem, da bi pospešili dobave vojaške pomoči, ki so jo napovedale članice zavezništva,« je povedal ukrajinski minister. Gre za opremo, ki jo Ukrajina potrebuje za uspešno protiofenzivo, in sicer predvsem za topniško strelivo in oklepna vozila.

Nato po Stoltenbergovih besedah obenem začenja razpravo o dolgoročnejšem programu pomoči Ukrajini, da bi se ta lahko približala zavezništvu. To bi dosegli z večjo inteoperabilnostjo ukrajinskih sil z Natovimi ter prehodom na njegove doktrine in standarde glede opreme.

To, da bodo začele članice razvijati večletni program pomoči Ukrajini, kaže na dolgoročno zavezanost zveze Nato tej državi, je še povedal generalni sekretar.

Nato in njegove članice že vse od začetka ruske agresije na Ukrajino pred več kot enim letom Kijevu pomagajo tudi z vojaško pomočjo. Države so doslej po podatkih Nata Ukrajini dobavile vojaško opremo v vrednosti 65 milijard evrov, tudi sodobne bojne tanke in bojna letala.