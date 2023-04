Svet EU-ZDA za energijo potrdil pomen čezatlantskega sodelovanja

Najvišji predstavniki EU in ZDA so na zasedanju čezatlantskega sveta za energijo danes potrdili pomen strateškega partnerstva in čezatlantskega sodelovanja na energetskem področju, zlasti v luči ruske agresije na Ukrajino. Zavezali so se k nadaljnji energetski oskrbi Ukrajine in drugih prizadetih držav, kot je Moldavija, so sporočili iz Bruslja.