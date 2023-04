V skladu s sklepom epidemiološke stroke v Sloveniji se covid-19 obravnava enako kot druge okužbe dihal, javnozdravstvena priporočila v zvezi s covidom-19 pa so poenotena s priporočili za ravnanje ob drugih okužbah dihal, navajajo navodila ministrstva, ki so ga posredovali zdravstvenim zavodom.

Od 1. aprila razlog morebitnega bolniškega staleža zaradi covida-19 tako ni več izolacija, temveč bolezen. Za bolniški stalež, ki se je zaradi covida-19 začel pred aprilom, je razlog izolacija, tudi če se stalež nadaljuje po 1. aprilu.

Izvajalcem, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ni treba več zagotavljati vstopne točke za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z novim koronavirusom, tako da se odvzem brisa izvede najpozneje v 24 urah od naročila. Prav tako jim ni več treba zagotavljati prostorsko ločenih prostorov za kliničnih pregled bolnikov s sumom na koronavirusno okužbo in zadostnega števila prostih zmogljivosti za potrebe zdravljenja covidnih bolnikov.

Bolnišnice, ki so imele vzpostavljene covidne oddelke, je ministrstvo pozvalo, da jih zaprejo in da se zdravljenje bolnikov s koronavirusno okužbo tako na navadnih kot tudi na intenzivnih oddelkih organizira s pomočjo kohortne izolacije in v skladu s priporočili komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb.

Ministrstvo za zdravje pričakuje, da se bo zdravstvena dejavnost izvajala nemoteno v skladu z načrti preprečevanja bolnišničnih okužb in da bo hkrati vsem omogočena hitra diagnostična in terapevtska obravnava.

»V primeru sprejetja kateregakoli ukrepa iz načrta v zdravstvenih dejavnostih, ki zdravijo imunokompromitirane bolnike ali bolnike iz ranljivejših skupin, predlagamo umirjeno in spoštljivo komunikacijo z bolniki, svojci, spremljevalci in obiskovalci,« so še dodali v dopisu.

Nacionalni inštitut za javno zdravje bo na podlagi podatkov iz sistemov spremljanja še naprej skrbno spremljal epidemiološko situacijo glede covida-19 v Sloveniji in po potrebi prilagajal priporočila za javnozdravstvene ukrepe za obvladovanje te bolezni, so ob tem napovedali na ministrstvu.