»Smrt Khalida Ajda Ahmada al Džaburija bo začasno onemogočila sposobnost organizacije za načrtovanje zunanjih napadov,« je v izjavi dejal general Michael Kurilla iz osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom).

»[Islamska država] še naprej predstavlja grožnjo za regijo in širše,« je še dejal in dodal, da v napadu ameriške vojske ni bil ranjen noben civilist. Sirske oblasti se na navedbe ameriške vojske doslej še niso odzvale.

Al Džaburija naj bi ubili na neznani lokaciji na severozahodu Sirije. Po navedbah Sirskega observatorija za človekove pravice je vodja IS pred desetimi dnevi prišel na območje Idliba, okoli 65 kilometrov jugozahodno od Alepa.

»Vodja je bil ubit včeraj, ko so ga napadli v bližini njegove hiše, medtem ko se je sprehajal in telefoniral,« je sporočil observatorij s sedežem v Veliki Britaniji in dodal, da je bil al Džaburi tarča napada z brezpilotnim letalnikom.

IS je poleti 2014 prevzela nadzor nad velikim delom območij na severu Iraka in razglasila kalifat, ki je vključeval tudi območja v Siriji. Marca 2019 je bila ta skrajna sunitska skupina vojaško poražena, vendar pa je vse do danes ostala aktivna v številnih bližnjevzhodnih državah.

V zadnjih mesecih je ameriška vojska ubila več regionalnih vodij IS, nazadnje Bilala al Sudanija v Somaliji konec februarja, pred tem pa oktobra Abu Hašuma al Umavija in še enega visokega predstavnika skupine v Siriji. Istega meseca so po navedbah Centcoma uporniki t. i. Svobodne sirske vojske v provinci Dara na jugu države ubili še enega vodjo, in sicer Abu Hasana al Hašimi al Kurašija.

Ameriška vojska je v okviru boja proti IS na ozemlju Sirije sicer prisotna od leta 2015. V državi, kjer zadnjih 12 let poteka državljanska vojna, naj bi bilo še okoli 900 ameriških vojakov.