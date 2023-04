Pomembna figura v velikonočni ikonografiji je denimo zajec, ki pa ga v naših krajih ob tej priložnosti na tradicionalno obloženi mizi pečenega najdemo le redko. Morda zato, ker njegovo meso velja za dietno, domala postno? Velikonočni prazniki izvirajo iz praznovanja začetka pomladi; bogate pojedine so naši predniki za srečo z obilno letino prirejali že v davnini. Zajci in jajca kot simboli plodnosti, z raznimi dobrotami izboljšan kruh so krasili oziroma spletali v kite, ki po videzu spominjajo na žitni klas …

Ampak vprašajmo se, kaj je pravzaprav dandanes bogata pojedina, s katero praznujemo začetek pomladi. Če vprašate podpisanega, je največje bogastvo to, kar nam v tem času ponuja narava. In to so regrat, čemaž, šparglji, motovilec, hren in še marsikaj. Seveda ni prepovedano zaužiti česa iz železnega prazničnega repertoarja. Jajca so namreč v kombinaciji z omenjenimi pomladnimi zelišči prav prima!

Kaj pravite na velikonočno solato iz regrata, motovilca, mlade špinače ali druge listnate zelenjave, čemaža, poširanih jajc in popečenih koščkov zajčjega mesa s tenkimi rezinami parmezana? Preizkušeno odlična kombinacija! Velikonočno pojedino, kakršno si že pripravimo, pa z lahkoto izboljšamo z divjimi ali gojenimi šparglji, ki so hkrati odlični razstrupljevalci organizma. Prebrisan je bil, kdor si je navado množičnega kuhanja jajc izmislil prav za čas, ko rastejo regrat, šparglji, čemaž in druga okusna divja zelišča!

Glazirana praznična šunka Potrebujemo 2 kg prekajene šunke brez kosti, 1 palčko cimeta, 1 žličko zrn popra, 2 lovorova lista, 8 klinčkov, 100 g marelične marmelade, 30 g rjavega sladkorja, 2 žlici viskija, 1 žlico gorčice, 1/2 žličke mlete rdeče paprike. Priprava Šunko damo v velik lonec in prekrijemo z vodo. Dodamo začimbe, pokrijemo ter pristavimo. Ko voda zavre, šunko počasi kuhamo slabi dve uri, vmes po potrebi prilijemo malo vrele vode. Tekočino odlijemo in šunko nekoliko ohladimo. Pečico segrejemo na 190 °C. Šunko damo v globoki pekač. V skledici gladko zmešamo marmelado, sladkor, viski, gorčico in papriko. Z nekaj mešanice premažemo šunko in pekač za 15 minut porinemo v pečico. Nato šunko še enkrat obilno premažemo in pečemo naslednjih 20 minut, nato postopek še enkrat ponovimo. Pečena naj počiva 15 minut, nato jo na tenko narežemo in ponudimo s poljubno prilogo. Morda s šparglji.