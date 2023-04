Kot poročajo številni ameriški mediji, med njimi tudi Athletic, je morda slovenski zvezdnik lige NBA že končal sezono.

Pri Dallas Mavericks, ki imajo zgolj še teoretične možnosti za preboj v končnico, namreč resno razmišljajo, da ne Dončić ne Kyrie Irving ne bi več stopila na parket do konca sezone. Dallasu so do konca ostale še tri tekme rednega dela (proti Sacramentu, Chicagu in San Antoniu), na zadnjih desetih tekmah pa je zmagal le trikrat.

»Povedali so mi, da resno razmišljajo o možnosti, da fanta ne bi več igrala. Imajo namreč zaščiten izbor 'top 10' na naboru lige NBA,« je dejal Shams Charania na ponedeljkovi oddaji FanDuel.

Medtem pa Dončić z Embiidom še bije bitko za naziv najboljšega strelca rednega dela lige NBA. V Kamerunu rojeni Embiid iz Phladelphia 76ers je na dobri poti, da še drugič zaporedoma osvoji ta naziv, čeprav je v tesni bitki v igri tudi še Dončić.

Embiid je dobil malo prostora za dihanje v nedeljo, ko je dosegel 28 točk ob porazu 76ers proti Milwaukeeju, medtem ko je Slovenec zbral 22 točk ob porazu Mavericks po podaljšku proti Atlanti.

Embiid ima zdaj 2110 točk na 64 tekmah - to je povprečje 32,97 točke na tekmo. Dončić ima 2096 točk prav tako na 64 tekmah, kar pomeni povprečje 32,75 na tekmo. Oba sta tudi že izpolnila pogoj o številu odigranih tekem v sezoni (58), ki je lansko leto zmanjkal LeBronnu Jamesu v bitki z Embiidom.

Philadelphio do konca sezone čakajo še štiri tekme, Dallas še tri.

To bi lahko bila najbolj izenačena dirka za najboljšega strelca po več kot desetletju, piše nba.com. Nazadnje je bil naslov z manj kot pol točke na tekmo odločen v sezoni 2011/12, ko je Kevin Durant (Oklahoma City) premagal Kobeja Bryanta (Los Angeles Lakers) za 0,17 točke na tekmo. Durant je imel povprečje 28,03, Bryant pa 27,86.