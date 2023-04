Hokejisti iz Teksasa so premagali zasedbo Nashville Predators s 5:1. Z zmago so se Stars izenačili z Minnesoto na prvem mestu centralne divizije, obe ekipi imata 98 točk, dve točki več od prvakov lige NHL Colorado Avalanche.

V dvorani American Airlines Center v Dallasu je blestel Jason Robertson, ki je tekmo končal s štirimi točkami, s čimer je presegel mejnik 100 točk v sezoni.

Robertson, ki je končal z golom in s tremi podajami, ima to sezono 43 golov in 58 asistenc (101 točk) na 77 tekmah. Je prvi igralec v zgodovini kluba Stars oziroma Minnesota North Stars, ki je dosegel 100 točk v sezoni, odkar jih je Dino Ciccarelli v sezoni 1986/87 dosegel 103.

»Hokejska končnica se vrača v Dallas, to je nekaj velikega, prav tako doseči 100 točk,« je bil navdušen igralec tekme Robertson. Joe Pavelski je za zvezde dosegel gol in podajo, Miro Heiskanen pa dve podaji.

Tudi hokejisti Minnesota Wild so se uvrstili v končnico kljub porazu po kazenskih strelih proti vodilni ekipi zahodne konference, Vegas Golden Knights. Zlati vitezi so s 4:3 zmagali v dvorani Xcel Energy Center v St. Paulu.

Minnesota bo še četrto sezono po vrsti zaigrala v končnici, vendar doslej še nikoli ni osvojila naslova.

»Vsako tekmo bomo igrali tako, da bomo osvojili dve točki,« je dejal trener Minnesote Dean Evason. »To je tisto, kar bomo storili. Ne oziramo se na to, kaj bomo dosegli, osredotočeni smo zgolj na naslednji dve točki. Pogovarjali se bomo o tem, da bomo poskušali ostati čim bolj zdravi, ko bomo igrali v končnici,« je še dejal.

Na vrhu zahodnega dela lige NHL in pacifiške skupine ostaja zasedba Las Vegasa. Zlati vitezi so po drugi zaporedni zmagi seštevek točk premaknili na številko 103, imajo tri točke več od Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja in štiri pred Edmonton Oilers.

Jared McCann je dosegel dva zadetka za Seattle Kraken, ki je v domači dvorani Climate Pledge Arena zmagal s kar 8:1 proti v boju za končnico že odpisani ekipi Arizona Coyotes. Seattle še vedno nima zagotovljenega mesta v končnici.

Carson Soucy, Morgan Geekie in Ryan Donato so dosegli gol in podajo, vratar Philipp Grubauer je zbral 21 obramb.