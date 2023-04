Drugi letošnji teniški turnir serije masters v Miamiju je postregel s presenetljivim razpletom predvsem v ženski konkurenci. Petra Kvitova je namreč v finalu preprečila Jeleni Ribakini, da bi osvojila oba turnirja sončnega dvojčka, kamor sodi še masters v Indian Wellsu. Čehinja se je s 30. turnirsko zmago v karieri povzpela na rep svetovne elitne deseterice.

Triintridesetletna Petra Kvitova je v izjemno izenačenem, kakovostnem in agresivnem finalu dobila prvi niz v podaljšani igri, ki je trajala kar 30 točk. Po njem je bila pot do zmage s 6:2 precej lažja. »To je bila najdaljša podaljšana igra, ki sem jo kadar koli igrala. Na začetku sem dobila toliko asov, da sploh nisem vedela, kaj in kako igrati. A ves čas sem verjela v zmago. Vedela sem, da imam svoje prednosti, na katere sem se zanašala. Vesela sem, da sem znova dokazala, da lahko osvajam turnirje,« se je veselila Čehinja, ki je poleg 1000 točk za računalniško lestvico prejela tudi ček v višini 1,26 milijona ameriških dolarjev. Petra Kvitova je dobila deveti masters serije 1000, prvega po letu 2018 v Madridu.

Teniška poslastica v Miamiju je bil polfinalni dvoboj med sedaj že nekdanjo številko 1 na svetu Carlosom Alcarazom in Jannikom Sinnerjem. Španec in Italijan sta uprizorila teniško klasiko, ki jo je presenetljivo s 6:7 (4), 6:4, 6:2 dobil Južni Tirolec. S tem je omogočil Novaku Đokoviću, ki na turnirjih v ZDA ni smel nastopiti, da je znova postal številka 1 svetovnega tenisa, saj Alcaraz ni ubranil lanske zmage. Sinner v finalu ni uprizoril podobne igre kot proti Alcarazu, zato je bil proti Daniilu Medvedjevu nemočen. Rus se je z zmago s 7:5, 6:3 prebil na četrto mesto svetovne lestvice, v Miamiju pa je po Dubaju, Dohi in Rotterdamu osvojil že četrti letošnji turnir. Na zadnjih petih turnirjih je ob 25 zmagah doživel le en poraz, in sicer v finalu Indian Wellsa proti Carlosu Alcarazu.

»Težko povem, kako sem užival, ko sem spremljal polfinalni dvoboj. Vsak dan bi gledal takšen tenis. Ali mi je Jannik naredil uslugo ali ne, težko rečem, vem pa, da je bil pred finalom izjemno utrujen. Premagati Alcaraza v takšnem tempu, kot ga je igral Jannik, naslednji dan pa igrati finale, ni enostavno. V Miamiju sem znova čutil žogico, kot bi si vselej želel. Igral sem dober tenis in sem ponosen na svojo zmago,« je po zmagi v Miamiju povedal sijajni govorec Daniil Medvedjev, ki je znova dokazal, da je eden najboljših teniških igralcev na trdi podlagi. V nadaljevanju sezone prihajajo peščeni turnirji, ki mu niso najljubši, a kot pravi, potrpežljivo čaka in se trudi, da bo nekoč blestel tudi na njih.

Kaja Juvan in Tamara Zidanšek sta na turnirju serije challenger v Mehiki z uvrstitvijo v polfinale in četrtfinale dosegli spodbuden rezultat pred prihajajočim dvobojem v pokalu Billie Jean King v Kopru proti Romuniji, a kakšne evforije nista povzročili. Ljubljančanka je na svetovni lestvici napredovala kar za 20 mest in je po novem 123. igralka sveta, Tamara Zidanšek pa je s 112. napredovala za dve mesti in je najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici. Prva igralka sveta ostaja Poljakinja Iga Šwiatek, ki v Miamiju ni igrala.