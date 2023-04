Trajnostna gradnja in prenova: Ni dovolj govoriti zgolj o številu stanovanj

Medtem ko se zaradi akutnega pomanjkanja cenovno dostopnih stanovanj pri nas trenutno ukvarjamo zlasti s tem, koliko stanovanj moramo zgraditi, stroka opozarja, da ni pomembno zgolj, da stanovanja gradimo, ampak da so ta zgrajena okoljsko odgovorno in da stanovalcem zagotavljajo kakovostno bivanje – vključno z dostopom do šol in zelenih površin.