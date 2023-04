Novi krog kohezije: razpisi za 650 milijonov evrov

Ministrstvo za kohezijo in regionalno politiko bo v prihodnjih dneh spravilo v obtok razpise za več kot 650 milijonov evrov razvojnih sredstev iz evropskega mehanizma kohezijske politike. Slovenija ima sicer do leta 2027 na voljo 3,2 milijarde evrov, porabiti pa jih mora do konca leta 2029.