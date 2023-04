Po njegovih besedah želijo s tem spodbuditi alternativo in več konkurence na lokalni ravni, da se bodo za kandidaturo odločali tudi tisti, ki sicer bi kandidirali, a se zaradi »moči lokalnih šerifov« za to ne odločajo.

Pobudo za vložitev predloga zakona lahko sicer da vsak volilec, politična stranka ali drugo združenje državljanov. Pobudnik o svoji pobudi obvesti predsednika DZ, ki po prejemu popolne pobude v sedmih dneh obvesti ministrstvo, pristojno za vodenje evidence volilne pravice, in določi šestdesetdnevni rok za zbiranje podpisov.

Če pobudnikom uspe zbrati 5000 podpisov podpore, predsednik DZ po prejemu predloga zakona z zadostnim številom podpisov podpore obvesti poslance o začetku zakonodajnega postopka.

Na zakonski predlog so se odzvali tudi v Skupnosti občin Slovenije, kjer predlogu ostro nasprotujejo. Prepričani so, da gre zgolj za preusmerjanje pozornosti, s čimer se »v zelo dobro delujoč sistem lokalne samouprave, kar občine zanesljivo so, poskušajo vnašati rešitve, ki lahko v osnovi zamajejo enega redkih dobro delujočih sistemov v državi«, so zapisali v odzivu.