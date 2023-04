Katalonski klub preiskujejo, ker naj bi nekdanjemu podpredsedniku tehničnega odbora sodnikov Joseju Negreiri v slabih 20 letih plačal približno 7,3 milijona evrov.

Tebas je bil med glasnimi kritiki škandala, pri čemer Barcelona vztraja, da so bila plačila legitimna. Po poročilu časopisa La Vanguardia je Tebas javnemu tožilcu predložil lažne dokaze o vpletenosti dveh nekdanjih predsednikov Barcelone, Josepa Marie Bartomeuja in Sandra Rosella, piše Efe.

Barcelona je v izjavi izrazila »globoko jezo, ogorčenje in gnus« ob navedbah medijev, da je Tebas »skušal očrniti klub s posredovanjem lažnih dokazov javnemu tožilstvu«.

Katalonci so pozvali Tebasa, naj odstopi s funkcije, potem ko si je »pripisal pristojnosti, ki niso del njegove funkcije«, so še zapisali. Pripisali so mu tudi »obsedenost s preganjanjem Barcelone ter nenehno izražanje odpora proti klubu«.

Barcelona je obenem sporočila, da je žrtev nadlegovanja medijev zaradi primera plačil sodniku, obtožila pa je združenje lige ter Tebasa, da »podžigata ogenj« in »skušata klub obsoditi že na 'sodišču javnega mnenja«, še preden bodo predstavili vsa dejstva.

»Kot je v zadnjih tednih dejal predsednik blaugrane Joan Laporta, klub meni, da je žrtev medijskega linča zaradi dejstev, ki se nikoli niso zgodila. Barcelona nikoli ni podkupovala sodnikov,« so še zapisali v izjavi.

Tudi Tebas se je danes odzval na Twitterju ter medijsko poročanje označil za lažno, La Vanguardio pa obtožil »obrekovanja«.