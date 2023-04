ZD Kranj: Po 65 letih prenovili kletne prostore podpornih služb

V kranjskem zdravstvenem domu so zadovoljni z novo pridobitvijo – celovito prenovljenimi kletnimi prostori tehničnih služb. Ti so zdaj ne le sodobno opremljeni, ampak tudi precej uporabnejši in bodo omogočali lažje delo zaposlenim v tehnični službi in za pomoč bolnikom.