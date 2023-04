Poginil je legendarni volk Slavc

V naravnem parku Monti Lessini, kjer se je ustalil, je poginil legendarni volk Slavc, ki je zaslovel zaradi dolge poti, ki jo je prehodil, da je prišel do Italije. Dva tisoč kilometrov dolga pot ga je od notranjskih hribov vodila mimo Vipave skozi Ljubljano vse do Avstrije in severne Italije.