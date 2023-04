V prometni nesreči na Ljubnem ob Savinji je marca lani umrl 52-letni voznik električnega skiroja. Nesreča se je zgodila ponoči, z desnim delom skiroja je trčil v robnik, padel in trčil v leseno ograjo. Bil je tako hudo poškodovan, da je umrl na kraju nesreče. Šlo je za prvo smrtno žrtev z električnim skirojem pri nas, v črno statistiko se je lani zapisala še ena. Skupno se je lani zgodilo 231 prometnih nesreč z udeležbo električnih skirojev, največ v naseljih z uličnim sistemom, kaže statistika agencije za varnost prometa (AVP). »Vozniki e-skirojev so sami povzročili več kot polovico nesreč, kar 152. Dva voznika sta umrla, 30 jih je bilo hudo, 166 pa lažje ranjenih,« še navajajo. Med lažje poškodovanimi je bila tudi šestletna deklica, ki je bila avgusta lani z mamo udeležena v nesreči. Vanju je pozno zvečer na kolesarski cesti med Koprom in Izolo trčil 15-letni voznik kolesa z motorjem iz Izole, ki je vozil po napačni strani ceste. Voznica je bila huje poškodovana, policisti pa so ji spisali kazen za prekršek, saj na e-skiroju ne bi smela prevažati dodatne osebe. Policija je lani ugotovila skupno 727 prekrškov, ki so jih povzročili vozniki e-skirojev, med kršitvami pa izstopa nepravilna stran oziroma smer vožnje. V letu 2021 je bilo nesreč 109 (huje poškodovanih 16, lažje 74), v letu 2020 50 (trije huje ranjeni, 38 lažje).

Že pred sezono 20 nesreč

Število voznikov e-skirojev se v prometu povečuje, s tem pa tudi število nesreč z njihovo udeležbo. »Letos je bilo vanje udeleženih že 20 voznikov e-skirojev, kar je skrb vzbujajoče, saj se obdobje lepšega vremena šele začenja,« opozarjajo na AVP, kjer svetujejo uporabo čelade za vse, ne le mladoletne, pri katerih je obvezna. Posledice padcev, zlasti poškodbe obraza in glave, so brez take zaščite praviloma hujše, dodajajo na policiji. Ker hitrosti vožnje dosegajo tudi do 30 kilometrov na uro, lahko pri padcih pride do zloma rok in nog, težjih poškodb glave in prsnega koša. Travmatologi opozarjajo, da tretjina poškodovanih utrpi hude poškodbe glave in obraza, ki pa lahko vodijo vodijo celo v trajno invalidnost. Statistika kaže, da se na e-skiroje postavlja vse več starejših in vse več opitih oseb, tudi takih, ki so zaradi vožnje pod vplivom alkohola izgubili vozniški izpit. Strokovnjaki opozarjajo, da tudi uporaba e-skiroja zahteva popolno ravnotežje in zbranost.

Preventivna akcija

Včeraj se je začela nacionalna preventivna akcija za varnost voznikov e-skirojev, ki bo trajala do nedelje. Policisti jih bodo nadzirali po vsej državi, posebno pozorni pa bodo, ali izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu, se vozijo po površinah, na katerih jim je to dovoljeno, in nosijo čelado. Pozorni bodo tudi na prepovedano uporabo slušalk ali mobilnega telefona med vožnjo. Uporabniki na e-skirojih predstavljajo tudi nevarnost za druge udeležence v prometu, saj jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo. Za konec pa še to – Evropski svet za varnost v prometu je pred kratkim izdal priporočilo, da bi bila najnižja starost voznika električnega skiroja 16 let oziroma da bi bila starostna meja usklajena z najnižjo starostjo za voznike koles z motorjem. Zaščitne čelade naj bi bile obvezne za vse, tovarniška nastavitev najvišje hitrosti pa 20 kilometrov na uro. Električni skiroji pri nas spadajo med lahka motorna vozila. Vozijo jih lahko starejši od 14 let oziroma stari od 12 do 14 let, če imajo kolesarsko izkaznico. Najvišja dovoljena hitrost je 25 kilometrov na uro.