Namreč, cel kup vprašanj tvori z kdaj, koliko, kako, kje, odkod, zakaj, čemu ... Še največkrat vprašalnice ponavlja takrat, ko hiti prekinjati govor gosta. Ampak to je pač njen zaščitni znak, njen stil vodenja razprave, ki pa, kot vedno vidimo in slišimo, dopušča tudi izjeme. Škoda, da prijaznih vprašanj brez prekinjanja v razpravi nista bili deležni Sanja Ajanović Hovnik in Dominika Švarc Pipan, ampak zgolj Ivan Simič, Peter Merše in Boris Vezjak.

Navdušuje pa dejstvo, da sta obe ministrici vljudno prikazali resnično čarobni učinek prijaznosti, in da mora biti kultura dialoga notranji odsev vrednot vsakega od nas. Bravo, dami.

Tatjana Lanjšček, Ljubljana