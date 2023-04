Vojna je dobra za gospodarsko rast. Čeprav ta ugotovitev ni nova, pa je prav, da osvetlimo gospodarsko ozadje vojne v Ukrajini (in še kje). Sprva so številne države, tudi Slovenija, na vojno območje pošiljale staro orožje in strelivo, ki ga zdaj pospešeno nadomeščajo z novimi nakupi in s povečanjem oborožitvenih proračunov. Zdaj so države začele pošiljati novo orožje in predvsem strelivo. Vse skupaj pozitivno vpliva na gospodarsko rast in dobičke številnih podjetij in posameznikov. Pred kratkim je na primer kar 40 slovenskih podjetij ministrstvu za obrambo poslalo ponudbe za izdelavo streliva za ukrajinske vojaške potrebe. Koliko dela bodo imela šele druga evropska in ameriška podjetja! Potem sledi povojna obnova. Čeprav vojna še ni končana, se že pripravljajo izračuni; Svetovna banka na primer ocenjuje, da bo potrebnih 411 milijard dolarjev za povojno obnovo Ukrajine. To so seveda sedanje ocene, a vojna se lahko še nadaljuje. Morda pa še ni pravi čas oziroma še ni dovolj škode, da bi se vojna končala? Kdaj pa bo?

Se sprašujete, zakaj toliko evropskih in ameriških voditeljev zdaj obiskuje Ukrajino? Res je, vselej se poklonijo žrtvam. Pred kamerami seveda. A to je lažna pieteta, saj si ne prizadevajo za končanje vojne, temveč za njeno nadaljevanje. Politiki, ki nič ne naredijo za mir, so zadnji, ki se lahko poklonijo žrtvam vojne, ki še poteka. Celotna EU doslej ni bila zmožna oblikovati niti ene resne mirovne pobude, kar je neverjetno za tako mogočen diplomatsko-politični aparat. V resnici pa si vsi ti voditelji, vključno z našim premierjem, predvsem želijo zagotoviti svoj kos orožarskega in kasneje obnovitvenega »kolača«. Zato hodijo v Ukrajino. Ne kot predstavniki držav, ampak kot predstavniki (lobisti) orožarske in druge industrije. Žrtev in trpljenja pa je vsak dan več. A za to jim v resnici ni mar.

Vojna je torej dobra za ohranjanje gospodarske rasti, ki je temelj sodobne ekonomije. Veste, kdo vse to plačuje? Mi, davkoplačevalci. Države vselej hitro zberejo denar za orožje in za obnovo. Z davki ali zadolževanjem (prihodnjih rodov). Posledično pa denarja zmanjkuje za šolstvo, zdravstvo, infrastrukturo … in plače ter pokojnine. Seveda, »pohlepni« delavci, upokojenci, mladi. Želijo si boljše plače, pokojnine, boljše zdravstveno in starostno varstvo, izobraževanje, stanovanja, kakovosten in poceni prevoz itd. Vse to pa prinaša le malo dobičkov ali pa nič. Medtem pa veliki orožarski in obnovitveni projekti omogočajo enormne zaslužke.

Obstoječi ekonomski sistem, ki temelji na neprestani gospodarski rasti, je družbeno in okoljsko nevzdržen. Ekonomski sistem moramo postaviti na nove temelje, če ne nas bo zapletal v nove in nove vojne ter v dokončno uničenje okolja. Tudi tako imenovani zeleni prehod je pogosto samo izgovor za novo gospodarsko rast, saj zahteva ogromno novih naravnih virov in nove vojne za te vire. Čeprav sprememba ekonomskega sistema še zdaleč ni enostavna stvar, pa od nas zahteva, da začnemo razmišljati na nov način. Za začetek o miru, zmernosti, solidarnosti, sodelovanju in medsebojni delitvi dobrin.

Rok Kralj, Kamnik