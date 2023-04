Jezikolumna: Zakaj čemú?

Nekateri so za red. Vse mora biti razvrščeno, uvrščeno, poravnano, dognano. Vse mora imeti nek svoj posamezni namen in smisel. Glavni smisel vseh stvari pa je sama urejenost. Predvidljivost. Razpoložljivost. V vsakdanjem življenju sicer to ni vselej mogoče. Si je pa za to treba vsaj prizadevati. K temu stremeti. Lahkomiselne neredneže in nerednice trdo prijemati. Če je treba, v tem prizadevanju tudi izgoreti in zanj nazadnje celo umreti.