#intervju Jernej Lampreht, mlinar: Še vedno je največ povpraševanja po beli in polbeli pšenični moki

Na območju Poljanske doline je po zgodovinskih virih konec 18. stoletja delovalo 97 mlinov, danes je poleg Karlovskega mlina, katerega zgodovina sega v leto 1621 in ki stoji v Karlovcu na gorski kmetiji družine Lampreht, le še eden v Hotovlji, a ta je samo muzejskega značaja. V Karlovskem mlinu dandanes delujejo oče Jernej Lampreht, mati Marija in hči Ines, ki peče piškote in je šesta generacija Lamprehtovih, sam mlin pa neprekinjeno deluje vse od leta 1798, odkar je v družinski lasti.