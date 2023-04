OPEC presenetil z napovedjo o zmanjšanju proizvodnje nafte

Včeraj je Opec presenetil z napovedjo, da bo zmanjšal proizvodnjo nafte za več kot milijon sodov na dan. Posledično so cene nafte včeraj narasle in dosegle najvišjo raven v zadnjem mesecu dni, prav tako so pridobile delnice naftnih družb. Opecova napoved sicer prihaja po tednu, ki je ponudil nekaj dobrih novic glede umirjanja cen in s tem več pozitivnega sentimenta na globalnih delniških trgih. Inflacija v območju evra se je marca znižala na 6,9 odstotka in je bila tako pod pričakovanji. Ob tem se je v Nemčiji že šesti mesec zapored izboljšal sentiment potrošnikov.