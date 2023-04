V starosti 47 let je pred časom poginila Kiska, znana kot najbolj osamljena orka na svetu. Sicer gre za lepo starost, ki jo doseže kit ubijalec – le do štirje odstotki divjih kitov dosežejo 50 let, a njena smrt je ponovno dvignila na noge mnoga društva, ki se zavzemajo za osvoboditev živali v ujetništvu.

Pri treh letih pripeljana v ujetništvo

Kisko so pri treh letih ujeli v severnoatlantskih vodah, skupaj z drugo orko po imenu Keiko, ki je že zelo kmalu postala zvezda filma Free Willy oziroma Willy, kot smo ga naslovili pri nas, film pa še danes velja za eno največjih mladinskih filmskih uspešnic 90. let. Leta 2002 so Keika – tudi zaradi uspeha filma, po katerem je javnost glasno zahtevala njegovo osvoboditev – rehabilitirali in izpustili v divjino. Na vrnitev v naravo se ni nikoli povsem privadil, pogosto je namreč iskal bližino ljudi. Umrl je le dobro leto dni po izpustitvi, najverjetneje zaradi pljučnice.

Kiska ni imela te priložnosti, zato so jo naslednja leta premikali po več severnoameriških akvarijih, preden so jo premestili v njen zadnji dom v Ontario's Marineland. Od leta 2011 je bila Kiska v samici, zaradi česar si je prislužila tudi vzdevek »najbolj osamljena orka na svetu«. Orke, za katere je znano, da potujejo in živijo v skupinah, so družabne živali. Zadnja leta so se začeli pojavljati tudi videoposnetki Kiske, kako brezvoljno lebdi v svojem majhnem bazenu ali pa se z glavo večkrat zaletava ob steno. Pogled in zvoki nesrečne orke so preganjali gledalce, tako kot preostanek njene srce parajoče zgodbe. Za piko na i je leta 2011 poskrbelo slovo od njene kolegice iz skupnega bazena Ikaike, ki so jo premestili nazaj v Sea World v San Diegu. Kiska je tako ostala sama in popolnoma izolirana od vseh. Nekaj let pred Ikaikino premestitvijo je poginilo tudi vseh pet Kiskinih mladičev, skotenih v Marinelandu. Vsi so bili stari sedem let.

Oskrbnikom je bilo mar za Kisko

Zaradi precej ostrih kritik različnih društev za zaščito živeli, ki so sledile v dneh po njeni smrti, so se odzvali tudi njeni dreserji oziroma oskrbniki in dodali, da je Kiska bila del njihove družine ter da so ne glede na samo kakovost objekta in vodstvo skušali čim lepše poskrbeti za njo. Hkrati so bili kritični do kanadskega zakona, ki je preprečil, da bi Kiska dobila v bazenu družbo druge orke. Država je namreč pred leti prepovedala ujetništvo kitov, pliskavk in delfinov, s čimer je ustavila tudi njihovo vzrejo ter preprečila, da bi druge živali pripeljali od drugod. Vsakdo, ki bi kršil ta zakon, bi se soočil z globo do 200.000 dolarjev. Kiskina smrt – obdukcija je pokazala, da je poginila zaradi bakterijske okužbe – pa pomeni tudi konec ujetništva ork v Kanadi. V Marinelandu je vsaj za zdaj ostalo 34 belug (vrsta belega kita) in pet delfinov.