Pogajalska skupina stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS in pogajalci na delodajalski strani so danes zjutraj znova sedli za pogajalsko mizo, vendar jim stališč glede avtonomije in profesionalnih standardov, ki so prva stavkovna zahteva, ni uspelo zbližati. Generalno vodstvo stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS (KNS) je zato sprejelo sklep, da se stavka, napovedana za 4. aprila, izvede, saj pogoji za njeno ustavitev niso izpolnjeni. Nadaljujejo pa se intenzivna pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma.

Stavka s prekinitvijo dela bo na RTVS potekala v torek od polnoči do polnoči. »Vsebine na programih RTVS bodo zato okrnjene oziroma prilagojene,« je generalno vodstvo stavkovnega odbora KNS izpostavilo v današnjem sporočilu za javnost. Ob tem dodajajo, da so stavkajoči z vodstvom RTVS podpisali sporazum o določitvi zagotovitve minimuma delovnega procesa.

Del stavkovnih aktivnosti pa bo tudi novinarska konferenca ter zbor zainteresirane javnosti pred stavbo RTVS, ki bo med 17. in 20. uro.

Po navedbah odbora stavkovne aktivnosti zaostrujejo tudi zato, ker sta dve sodbi o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in nezakoniti razrešitvi direktorice Natalije Gorščak, potrdili opozorila novinarskih sindikatov, da vodstvo RTVS deluje nezakonito in neprofesionalno.

S poslabšanjem pogojev dela se po njihovih navedbah soočajo vsi zaposleni, zaradi neprofesionalnih potez vodstva in padca ugleda javnemu zavodu pa tudi zaposleni postajajo tarče nezadovoljstva javnosti, opozarjajo.

»Vodstvo RTVS se odgovornostim izogiba, pri protipravnih, nezakonitih in neprofesionalnih ravnanjih pa ga podpirata programski in nadzorni svet. Nestrokovne, neprofesionalne in sporne programske odločitve v. d. direktorja Televizije Slovenija (TVS), ki ignorira strokovno presojo zaposlenih, so vrhunec rušenja profesionalnih in programskih standardov na TVS,« izpostavljajo.

Spomnili pa so tudi na po njihovem mnenju pravno sporni ankes h kolektivni pogodbi javnega zavoda, ki ga je vodstvo RTVS decembra lani podpisalo z drugima reprezentativnima sindikatoma. Aneks je sicer popravil nekatere plačne krivice, a je izpustil najslabše plačane zaposlene, sedanjemu vodstvu, ki je na svojih položajih očitno nezakonito, pa zagotovil zlata padala v obliki visokih odpravnin.

»Podpisniki so s tem pristali na očitno plačno diskriminacijo in osebne koristi posameznikov. Novinarski sindikati smo zaradi kritičnega opozarjanja na nepravilnosti, na protipravne poteze vodstva in namerno finančno izčrpavanje javnega medija izključeni iz socialnega dialoga, naši člani so diskriminirani in šikanirani,« še izpostavlja generalno vodstvo stavkovnega odbora KNS.

V novinarskih sindikatih izpostavljajo še, da v stavkovnih zahtevah ne bodo popuščali, saj se na RTVS poglablja pritisk na novinarsko avtonomijo, kršijo se programski in profesionalni standardi, nadaljujejo in stopnjujejo se samovoljni in nestrokovni posegi v program in v vsebine ter netransparentno kadrovanje. Javni medij se finančno izčrpava, uničuje se ugled javnega servisa, razmere za delo na RTVS se slabšajo, vedno bolj je ogrožen javni interes, opozarjajo.

Med zahtevami izpostavljajo dostojne delovne pogoje, varno okolje in dostojno plačilo za vse, spoštljiv odnos nadrejenih, profesionalne, strokovne in etične odločitve ter odstop nezakonitega vodstva RTVS.