Pri Telekomu Slovenije bodo s 1. majem povišali mesečno naročnino mobilnih paketov (z izjemo paketov SUPR in Druga številka), in sicer za 1,40 evra mesečno. Cene fiksnih paketov, z izjemo paketov Neo A, Neo B, Neo C, Net in Neo TV, pa bodo zvišali za 2,80 evra mesečno.

V aprilu in maju lahko naročniški paket, ki se mu bo spremenila mesečna naročnina, uporabniki brezplačno zamenjajo za katerikoli drug mobilni oziroma fiksni paket iz Telekomove redne ponudbe, so pri družbi zapisali v obvestilu, ki so ga 27. marca objavili na svoji spletni strani.

Od 1. maja dalje bodo naročniki klasičnih oziroma fiksnih in mobilnih storitev, ki prejemajo elektronski račun, v primeru morebitnega neplačila opomine prejemali v elektronski obliki. Do 1. maja so pisni opomini za fizične osebe brezplačni, po novem pa bo strošek pisnega opomina znašal 1,59 evra, strošek elektronskega opomina pa 0,95 evra. Za pravne osebe se bo strošek pisnega opomina dvignil z dveh na pet evrov, strošek elektronskega opomina pa bo znašal dva evra.

»V Telekomu Slovenije uporabnikom zagotavljamo najsodobnejše komunikacijske storitve in rešitve ter nenehno skrbno in načrtno vlagamo v modernizacijo in razvoj omrežja. Žal pa tudi mi občutimo močan stroškovni pritisk zaradi spremenjenih tržnih razmer in dviga stroškov na različnih segmentih poslovanja, ki so posledica sprememb cen energentov, spremenjenih stroškov dela in višjih stroškov financiranja,« so za STA pojasnili na Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije je sicer februarja svoje uporabnike obvestil, da bo v splošne pogoje uporabe vključil določbo o možnosti usklajevanja cen elektronskih komunikacijskih storitev z letno stopnjo rasti cen. Na podlagi novih določb bodo v Telekomu Slovenije enkrat letno, najpozneje do 1. maja, lahko uskladili cene storitev z letno stopnjo rasti cen, ki jo objavlja državni statistični urad, so takrat pojasnili.

Vendar so pri Telekomu za STA zdaj pojasnili, da v navedenem primeru sprememb cen storitev ne gre za uskladitev cen z letno stopnjo inflacije. »Tovrstne uskladitve v letošnjem letu ne načrtujemo,« so zapisali.

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je bila v zadnjih mesecih kritična do sprememb splošnih pogojev in možnosti zviševanja cen na osnovi inflacije brez nadaljnje brezplačne odpovedi pogodbe, saj naj bi se s tem manjšala zaščita porabnikov. »Telekomova poteza dokazuje, da bodo operaterji cene še vedno spreminjali tudi zaradi drugih razlogov, ne samo inflacije - kot je to veljalo že do zdaj. Porabniki imajo v tem primeru seveda pravico do odstopa od pogodbe v skladu z elektronskimi komunikacijami. A to ne pomeni, da je s stališča porabnikov vse v najlepšem redu,« so tokratne podražitve komentirali za časnik Finance.

Pri Telemachu so določbo o možnosti usklajevanja cen storitev z letno stopnjo rasti cen v splošne pogoje uporabe vključili lani, vendar še niso sprejeli odločitve o izvajanju indeksacije, so pojasnili za STA. Prav tako zaenkrat ne načrtujejo novih cen storitev. »V primeru, da do kakršnihkoli sprememb pride, bomo uporabnike storitev o tem pravočasno obvestili,« so navedli.

Tudi pri A1 trenutno ne načrtujejo sprememb cen, so pojasnili za STA. Nekaterim paketom so cene sicer spremenili v začetku leta.

»Dviga cen naših storitev zaenkrat ne načrtujemo, enako zaenkrat ne razmišljamo niti o uvedbi možnosti usklajevanja cen z inflacijo v splošne pogoje poslovanja,« so medtem za STA sporočili iz T-2.