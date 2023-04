Predsednica društva Vesna Bergant Rakočević je v pismu zapisala, da sodniki skozi nastope ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik sklepajo, da vlada obljube o dodatku ne bo spoštovala. »In to brez kakršnegakoli pojasnila sodnikom oziroma razlage, kaj namerava namesto tega storiti, in kdaj,« je zapisala.

Občni zbor Slovenskega sodniškega društva se je v petek ponovno sestal in ugotovil, da vlada svoje resnosti za zdaj ni pokazala. Zato jo pozivajo k takojšnjem ukrepanju in sporočajo, da se »s sodniki preprosto tako ne ravna«. Bergant Rakočevićeva je zapisala, da so sodniki odločevalci, brez katerih država in družba ne moreta delovati.

»Smo tisti, ki v končni fazi zagotavljamo njeno mirno delovanje. Zagotavljamo varstvo pravic in svoboščin, varnost pravnega prometa, enakost pred zakonom, skratka to, kar je temeljno v pojmu 'vladavina prava',« je opozorila. Zapisala je, da se je tudi vlada Roberta Goloba zavezala k doslednemu spoštovanju pravne države, demokracije in vladavine prava, komar spada tudi neodvisno sodstvo.

Meni, da je društvo, ki združuje skoraj 600 sodnikov, ves čas konstruktivni sogovornik. »Ker pa žal z vladne strani ni oprijemljivih konkretnih rezultatov, so se sodniki začeli angažirati tudi izven naše organizacije, kar utegne povzročiti zaskrbljujoče kaotično stanje,« je Bergant Rakočevićeva še zapisala v odprtem pismu.

Premier Robert Golob je januarja na občnem zboru Slovenskega sodniškega društva napovedal reformo plačnega sistema s posebnim plačnim stebrom za sodstvo oziroma pravosodje. Sodnikom je ob tem obljubil dodatek k plačam pravosodnim funkcionarjem. Od januarja naj bi vsak mesec prejemali nominalno 600 evrov bruto dodatka.