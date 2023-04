Janez Winkler se je rodil leta 1927 v Idriji. Že pri 15. letih je šel med partizane, kjer je bil ranjen, znašel pa se je tudi pred okupatorskim strelskim vodom. Pred takšno smrtjo v Begunjah ga je rešil ukaz, da mladoletnikov ne streljajo. Jeseni 1944 je bil deportiran v Dachau v Nemčijo. Preživel je tudi taborišče. Po izobrazbi je bil pravnik, po vojni pa je pričel delati v ljudski milici. Ljubljansko policijo je vodil v času študentskega gibanja in se s študenti dogovoril, da se bodo policisti vzdržali nasilja. Miličnikom, ki so bili na demonstracijah, je tudi pobral strelno orožje. Z dejanjem si je prislužil sloves, da je policijo iz represivnega organa preoblikoval v organ za ohranjanje javne varnosti.

Leta 2021 je ob razočaranju zaradi ravnanja policije s protestniki, ki so demonstrirali proti Janševi vladi in koronskim ukrepom, naredil obhod, med katerim se je pogovarjal s policisti. Občasno se je tudi sam udeleževal protestov na Prešernovem trgu. Pred nekaj tedni je podpisal peticijo za mir v Ukrajini. To je bilo njegovo zadnje javno dejanje.