Rezultat referenduma pomeni, da bo Pariz, ki je nekoč veljal za pionirja pri sprejemanju storitev električnih skirojev, postalo edina večja evropska prestolnica, ki bo prepovedala te široko razširjene naprave, rezervirane prek aplikacij, kot je Lime, navaja AFP.

»Srečni smo. Za to smo se borili več kot štiri leta,« je dejal soustanovitelj dobrodelne organizacije Apacauvi, ki zastopa žrtve nesreč z električnimi skiroji, Arnaud Kielbasa. Kielbasa, čigar žena je bila poškodovana, potem ko jo je zbil voznik električnega skiroja, je opozoril, da električni skiroji povzročajo nervozo med Parižani. »Vsi Parižani pravijo, da so nervozni na pločnikih in na cestah. Povsod je treba biti pozoren. Zato so glasovali proti njim,« je pojasnil za AFP.

Ponudniki najemniških električnih skirojev trdijo, da so neupravičeno izpostavljeni kot odgovorni za pogosto kaotično naravo pariških ulic, kjer županja Anne Hidalgo od prihoda na oblast leta 2014 zagovarja kolesa in druge oblike prevoza, ki ne povzročajo škodljivih izpustov. Njena administracija je leta 2018 z odprtimi rokami sprejela ponudnike električnih skirojev, vendar je od takrat postopoma poostrila predpise; med drugim je vzpostavila določena parkirna območja, omejila najvišjo hitrost in omejila število ponudnikov.

Vendar ti ukrepi niso prepričali Parižanov, ki se pogosto pritožujejo zaradi brezobzirne vožnje - občasno pod vplivom alkohola - ter nereda na pločnikih, poroča AFP. Številne nesreče s smrtnim izidom so izpostavile tudi nevarnosti teh vozil, ki jih po trenutni ureditvi lahko najamejo že 12-letniki.

Pariška županja je zatrdila, da bo spoštovala odločitev volivcev. Po pričakovanjih Hidalgo z 31. avgustom tako ne bo podaljšala pogodb o upravljanju s tremi mestnimi prevozniki - kalifornijskim Lime, amsterdamskim Dott in berlinskim Tier.

Izid referenduma ne bo vplival na električne skuterje v zasebni lasti, ki jih je bilo po podatkih francoskega ministrstva za promet lani po vsej državi prodanih 700.000. V Franciji se z najetimi e-skuterji vsak dan opravi približno 100.000 voženj v približno 200 mestih, še navaja AFP.

Policija bo do konca tedna poostreno nadzirala pravilno uporabo e-skirojev

Tudi na slovenskih ulicah je vse več e-skirojev, pa tudi vse več nesreč, v katere so vpleteni njihovi vozniki. Policija bo zato do konca tedna poostreno nadzirala pravilno uporabo e-skirojev. Prav tako bodo nadzor izvajali redarji.

Po podatkih Agencije za varnost prometa je bilo lani zabeleženih 231 prometnih nesreč z udeležbo e-skirojev, največ v mestih. Vozniki e-skirojev so sami povzročili 152 prometnih nesreč. V posledicah teh nesreč sta dva voznika umrla, 30 je bilo hudo, 166 pa lažje poškodovanih. Policija je lani ugotovila 727 prekrškov, ki so jih povzročili vozniki e-skirojev, izstopa pa nepravilna stran oziroma smer vožnje. Letos pa je bilo po podatkih agencije v nesrečah udeleženih 20 voznikov e-skirojev, kar je po njihovih ocenah skrb vzbujajoče, saj se obdobje ugodnejšega vremena šele začenja.

Policija in agencija voznike e-skirojev naprošata, da tudi po dopolnjenem 18. letu starosti nosijo zaščitno čelado, saj ta precej zmanjša nevarnost za poškodbe obraza ali glave. Policist in redarji bodo v tem tednu preverjali predvsem, ali vozniki e-skirojev izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu, uporabljajo dovoljene prometne površine, vozniki, mlajši od 18 let, pa nosijo zaščitno čelado.

Pozorni pa bodo tudi na prepovedano uporabo slušalk ali mobilnega telefona med vožnjo. Nevarnost pa lahko predstavljajo tudi sami vozniki e-skirojev, saj jih drugi udeleženci v prometu zaradi njihove tihe vožnje, ozke silhuete ter njihove hitrosti ne vidijo, še dodajajo v agenciji.

Agencija bo v sodelovanju z zavodom Vozim v četrtek priredila tudi osrednji dogodek Prihodnost e-skirojev v Sloveniji, kjer bo obiskovalcem na voljo tudi poligon za trening varne uporabe e-skirojev.